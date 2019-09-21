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翁章梁代表小英總統 參加越南台商後援會成立

2019-09-21 08:16聯合報 記者魯永明╱即時報導

總統大選逼近，藍綠陣營紛紛爭取海外台商及僑胞支持，嘉義縣長翁章梁昨天請假搭機到越南，今晚將代表總統蔡英文，參加小英越南台商後援會成立大會，趁機推銷即將開發的馬稠後工業區二期用地，希望台商想擴廠或葉落歸根，可以選擇回家鄉嘉義。

嘉義縣長翁章梁請假搭機到越南，今晚將參加總統蔡英文越南台商後援會成立大會。圖／資...
嘉義縣長翁章梁請假搭機到越南，今晚將參加總統蔡英文越南台商後援會成立大會。圖／資料照片
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翁章梁昨晚臉書貼文說，到越南準備參加今天「蔡英文總統越南台商後援會」成立，越南台商好熱情，今天聽說有100桌，昨晚晚宴碰到家鄉中埔及大林的台商鄉親，好興奮，當時他們來都是中小企業，經過2、30年打拚，現在都是一方之霸，都是總裁。「我向台商們推銷馬稠後後期334公頃，希望他們想擴廠或葉落歸根可以選擇嘉義。」

縣府說，因應中美貿易大戰、台商回流投資需地殷切，除開發一、二期大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區一期外，馬稠後二期開發案，經縣長翁章梁及立委陳明文、蔡易餘與台糖多次協商，6月總統蔡英文南下視察園區，指示經濟部及台糖協助，台糖董事會上月29日通過與縣府共同開發案。

馬稠後二期園區開發，預計明年2月辦理土地出售及招商作業，113年10月可完成開發及投資廠商進駐投產，屆時預計將有800億元產值，創造2萬個就業機會，帶動嘉縣的智慧產業製造與經濟發展。

馬稠後二期園區除精密機械產業進駐，其中約90公頃土地，縣府將配合中央長照政策及嘉縣長照需求，規畫國內第一個「智慧健康照護科技園區」，引進輔具製造、醫療器材、生物科技、藥品、老人食衣住行等相關製造業，配合廠商需求，規畫大中小坵塊用地標售，帶動南台灣長照及相關產業科技發展。

台商越南翁章梁2020選舉蔡英文長照貿易戰

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