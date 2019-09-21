試圖暗殺蔣中正亡命40年 史明傳奇一生不只這件事

2019-09-21 01:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



總統府資政、知名作家，有台獨教父之稱的史明，昨晚11點09分，於台北醫學大學附設醫院辭世，嵩壽103歲。史明本名施朝暉，出身台北士林施家望族的他，一生多傳奇，早年擔任過中國共產黨的地下情報員；也曾計畫過暗殺蔣介石，後來失敗遭通緝，流亡日本40年；在日本開設的中華料理店，更被作為推動台灣獨立的基地。精彩的人生故事，讓史明即使返台後不涉足政治，仍受到不同時期的學運份子推崇，視之為真正的獨派領袖。

史明年輕時留學日本早稻田大學政治經濟學部，傾心於馬克思主義，在二戰期間，曾前往中國擔任中國共產黨的地下情報員，但在1949年，史明因不滿中國共產黨的作為，因而返回臺灣。二次大戰結束後，史明認為，國民黨政府治下的臺灣為殖民狀態，因此開始從事臺灣獨立運動，更曾計畫暗殺蔣中正，後來失敗遭叛亂罪名通緝，於1952年流亡日本，成為黑名單一員。

史明在日本於東京池袋開設「新珍味」中華料理店，以此作為推動台灣獨立的基地，並在1962年寫成「台灣人四百年史」，這本書成為國內不少參與黨外運動及學運份子的必讀著作，地位有如「聖經」一般，也因此讓史明成為當時執政的國民黨政府眼中釘。