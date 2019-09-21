史明逝世 陳菊「感謝用有限生命教導我們熱愛台灣」

2019-09-21 01:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



總統府秘書長陳菊稍早透過臉書悼念史明。陳菊表示，史明前輩不僅是台灣民主的驅動者，更是一位始終懷有青春熱血、意志與理想無比堅定、永遠的革命家。她還說，謝謝史明用自己全部的、有限的生命，教導我們熱愛台灣、熱愛這個民族、教導我們與勞動者及所有苦難的人們站在一起、教導我們許多無限的價值。

陳菊提到與史明的過往。她說，1980年她因美麗島事件身陷囹圄，在獄中被迫寫下遺書，心裏放不下的除了未完的志業，還有許許多多同行的前輩、同志與摯愛的家人，而史明前輩也是其中之一。

陳菊表示，但她何其有幸，因為台灣人民和國際友人的聲援，能夠免於唯一死刑的判決，又何其有幸地在出獄後的40年，陸續得到更多人的支持與幫忙，從街頭走進體制內推動諸多台灣社會的改革。

陳菊回憶說，史明曾經對她說過，「政治是長期的工作，革命運動每個人擁有不同的角色，團隊的配合勝於個人的優秀。」這40年來她我深刻謹記；追求台灣民主、人權這條路，實踐理想及成就目標的重要性。

陳菊指出，史明前輩不僅是台灣民主的驅動者，更是一位始終懷有青春熱血、意志與理想無比堅定、永遠的革命家。