史明一生傳奇 還曾與賴品妤「舞」出這段故事

2019-09-21 01:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



總統府資政、知名作家，有台獨教父之稱的史明，昨晚11點09分，於台北醫學大學附設醫院辭世，嵩壽103歲。對此，民進黨汐止選區立委參選人賴品妤在臉書表示，「史明前輩是一位對於理想堅持永不放棄的人格者，對於臺灣有著百年的追求，一路好走，永遠在心中感念您」。賴品妤過去也曾主動透露，因為《舞女》這首歌，和史明有過一段有趣的故事。

賴品妤上月28日在臉書貼文表示，說到《舞女》這首歌，最早去學是因為有一年黑色島國青年陣線有幸受邀，參加台教會的活動，因為得知史明老先生也會出席，特別在餘興節目準備了老先生最喜歡唱的《舞女》這首歌，「沒想到我們一群年輕人唱的二二六六，老先生無奈到帶我們重唱，當下真是十分困窘」賴品妤打趣地說，現在倒是唱挺順了，時間過好快。

不料，上個月才回憶起這段往事，史明昨晚就傳出辭世消息。賴品妤也對此表達哀悼之意，並讚揚史明是一位對於理想堅持永不放棄的人格者，永遠在心中感念他。