親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
邦交國斷交危機
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
齊柏林921叮嚀
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

史明辭世 蔡總統：他未竟的志業，我會永遠記在心裡

2019-09-21 00:39聯合報 記者林敬殷╱即時報導

獨派精神領袖史明逝世，蔡英文總統稍早透過臉書表示，「他未竟的志業，我會永遠記在心裡。」

蔡總統說，史明歐吉桑剛剛離開我們了。兩天前，她過去看史明，歐吉桑的病情已經很危急，只是不知道離別的時間來得這麼快。　　

蔡總統表示，每年除夕，歐吉桑都會來和她一起吃年夜飯。「他總是鼓勵我，身為總統，務必要挺住各種壓力。長輩的叮嚀，總讓我覺得心暖。」　　

蔡總統指出，歐吉桑一生為了台灣的自由民主、主權獨立在奮鬥，《台灣人四百年史》寫下這塊土地上曾發生的斑斑血淚。比磚頭還厚的《史明回憶錄》，則記錄了他傳奇的一生。　　

蔡總統說，她會永遠記得2016年的選前之夜，歐吉桑對她喊話的身影，「他未竟的志業，我會永遠記在心裡。」「明年的年夜飯，我還是會為他留下一張椅子，紀念他為了台灣，所付出奉獻的一生。」

以下是蔡總統臉書全文：

史明歐吉桑剛剛離開我們了。　　

兩天前，我過去看他，歐吉桑的病情已經很危急，只是不知道離別的時間來得這麼快。　　

每年除夕，歐吉桑都會來和我一起吃年夜飯。他總是鼓勵我，身為總統，務必要挺住各種壓力。長輩的叮嚀，總讓我覺得心暖。　　

歐吉桑一生為了台灣的自由民主、主權獨立在奮鬥，《台灣人四百年史》寫下這塊土地上曾發生的斑斑血淚。比磚頭還厚的《史明回憶錄》，則記錄了他傳奇的一生。　　

我會永遠記得2016年的選前之夜，歐吉桑對我喊話的身影，他未竟的志業，我會永遠記在心裡。明年的年夜飯，我還是會為他留下一張椅子，紀念他為了台灣，所付出奉獻的一生。

史明昨天晚間逝世，蔡英文總統透過臉書表示，「他未竟的志業，我會永遠記在心裡。」圖...
史明昨天晚間逝世，蔡英文總統透過臉書表示，「他未竟的志業，我會永遠記在心裡。」圖／翻攝自總統臉書。
分享

史明蔡英文

相關新聞

真正的獨派精神領袖史明辭世 享年103歲

2019-09-21 00:05

聯絡人成「無名氏」？ 國安局：對人員身分負保密義務

2019-09-20 22:10

史明一生傳奇 還曾與賴品妤「舞」出這段故事

2019-09-21 01:00

史明逝世 綠委追憶：真正的革命家

2019-09-21 00:28

史明逝世 總統府深表哀悼

2019-09-21 00:08

台獨教父史明辭世 史明教育基金會明早說明

2019-09-20 23:49

影╱徐國勇批韓國瑜：不應用政治語言講出傷害的話

2019-09-20 21:15

不滿財產申報又遭抹黑 蘇嘉全提告300餘人

2019-09-20 21:09

財產申報被抹黑 蘇嘉全護名譽對300餘人提告

2019-09-20 19:23

影／高鐵南延詢答過招！曾銘宗嗆告 蘇揆妙回酸馬英九

2019-09-20 18:31

總統府四點聲明 抗議蔡英文總統學歷報導

2019-09-20 18:16

民進黨表態 踴躍參與929聲援香港反送中遊行

2019-09-20 17:44

中央只關注高雄？游淑慧：蘇貞昌看不到台北治安需要？

2019-09-20 17:02

台大生直奔LSE圖書館 林冠廷：館員允許我用電腦做筆記

2019-09-20 16:14

選前撒幣為「蔡蘇配」？ 蘇貞昌：已經不癢 藍委別搔了

2019-09-20 15:47

冷眼集／前朝人馬陽奉陰違…如何整頓高雄街頭

2019-09-20 14:23

印花稅法若廢止 蘇貞昌：不會讓地方財源減少

2019-09-20 13:30

羅智強為高潞‧以用抱不平：妳應該學學林昶佐

2019-09-20 13:16

英文思維和一般人不同？她說蔡論文最難解釋就是這段　　　

2019-09-20 12:57

綠委提高鐵南延用特別預算 蘇貞昌：建設要有大魄力

2019-09-20 12:31

陳水扁踩爛紅線 逾半泛綠受訪民眾贊成關回去！

2019-09-20 12:29

藍推調閱委員會查總統學歷 蔡營：公然抹黑

2019-09-20 12:15

曾銘宗：地方持續支應前瞻計畫 2025年22縣市恐全破產

2019-09-20 12:00

蘇貞昌向立法院報告109年度中央政府總預算案

2019-09-20 11:36

蘇貞昌報告明年度總預算：明年經濟可望穩健成長

2019-09-20 11:30

向立院報告總預算案 蘇貞昌：22年首次平衡預算

2019-09-20 11:19

台東民眾幸福感 最新民調：與其他5縣市同為全台模範生

2019-09-20 11:14

控綠營肥貓卡爽缺 藍委：都是近親繁殖

2019-09-20 10:53

藍再追論文 蔡英文競辦：國民黨敢不敢向校方查證？

2019-09-20 10:52

台灣尚未獲邀參加ICAO大會 美：支持台灣有意義參與

2019-09-20 00:54

吐瓦魯改選總理 挺台派落馬

2019-09-20 00:18

中共代理人修法 綠：立院共同討論

2019-09-20 00:16

台索斷交 美亞太助卿籲各方：對話解決兩岸問題

2019-09-20 00:09

鄭文燦向中央喊話 主張桃機建設預算納入前瞻計畫

2019-09-19 20:13

高雄治安是重鎮之重 徐國勇：因韓國瑜是總統候選人

2019-09-19 19:34

台首入最適穆斯林旅遊國家前三名 蔡英文：希賓至如歸

2019-09-19 19:30

新黨提政見：遷都中台灣 打造五大都會圈

2019-09-19 00:15

列台民黨不分區立委？ 陳志銘證實：確實被徵詢

2019-09-15 10:58

影／穿背心幫郭連署50萬份？ 柯文哲：我連署一份就好

2019-09-13 09:21
看更多

熱門文章

金援改貸款遭拒 吉里巴斯與我斷交

2019-09-20 13:10

老農津貼月付78元領7200！為何勞保、國民年金吃不到？

2019-09-20 08:00

台大生直奔LSE圖書館 林冠廷：館員允許我用電腦做筆記

2019-09-20 16:14

國民黨登報籲郭台銘團結聲明 蔡沁瑜爆：2人不肯簽

2019-09-20 12:53

郭台銘急踩煞車原來是為了她？初永真有兩大理由反對

2019-09-20 15:17

徐永泰回應蔡總統：哪些地方不夠專業 請一一就文說明

2019-09-20 18:16

BBC： 陸連拔台友邦 與這4件事有關

2019-09-20 19:59

涉外人士：吉里巴斯要飛機 我方拒絕因此斷交

2019-09-20 15:28

最新民調！郭台銘不選 蔡英文拉大領先韓國瑜10.5百分點

2019-09-20 13:33

孫大千呼籲韓粉：為韓國瑜爭取每張票 做太陽別做北風

2019-09-20 08:22

韓陣營稱韓國瑜想見郭台銘 郭辦：拜託 不用來了

2019-09-20 09:47

傳中國大陸再奪吉里巴斯 外交部：與吉國溝通中

2019-09-20 10:20

蔡英文上任斷交6國 他嘆：0邦交不可怕可怕的是這個

2019-09-20 09:33

吉里巴斯反對黨：已被告知政府將與台灣斷交

2019-09-20 11:55

台灣將與吉里巴斯斷交？ 外交部將開記者會說明

2019-09-20 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top