史明辭世 蔡總統：他未竟的志業，我會永遠記在心裡

2019-09-21 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



獨派精神領袖史明逝世，蔡英文總統稍早透過臉書表示，「他未竟的志業，我會永遠記在心裡。」

蔡總統說，史明歐吉桑剛剛離開我們了。兩天前，她過去看史明，歐吉桑的病情已經很危急，只是不知道離別的時間來得這麼快。

蔡總統表示，每年除夕，歐吉桑都會來和她一起吃年夜飯。「他總是鼓勵我，身為總統，務必要挺住各種壓力。長輩的叮嚀，總讓我覺得心暖。」

蔡總統指出，歐吉桑一生為了台灣的自由民主、主權獨立在奮鬥，《台灣人四百年史》寫下這塊土地上曾發生的斑斑血淚。比磚頭還厚的《史明回憶錄》，則記錄了他傳奇的一生。

蔡總統說，她會永遠記得2016年的選前之夜，歐吉桑對她喊話的身影，「他未竟的志業，我會永遠記在心裡。」「明年的年夜飯，我還是會為他留下一張椅子，紀念他為了台灣，所付出奉獻的一生。」

以下是蔡總統臉書全文：

史明歐吉桑剛剛離開我們了。

兩天前，我過去看他，歐吉桑的病情已經很危急，只是不知道離別的時間來得這麼快。

每年除夕，歐吉桑都會來和我一起吃年夜飯。他總是鼓勵我，身為總統，務必要挺住各種壓力。長輩的叮嚀，總讓我覺得心暖。

歐吉桑一生為了台灣的自由民主、主權獨立在奮鬥，《台灣人四百年史》寫下這塊土地上曾發生的斑斑血淚。比磚頭還厚的《史明回憶錄》，則記錄了他傳奇的一生。