史明逝世 綠委追憶：真正的革命家

2019-09-21 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



總統府資政、知名作家，有台獨教父之稱的史明，昨晚11點09分，於台北醫學大學附設醫院辭世，嵩壽103歲。對此，多位綠營政治人物紛紛在臉書表達哀悼之意。

立法院長蘇嘉全表示，聽聞消息後，內心十分悲痛與不捨，史明前輩一生為台灣的獨立與自主奮鬥不懈，甚至因為從事革命運動而流亡海外，雖然人不在台灣仍不改其志，在日本組織台灣獨立事業，並且利用開店之餘，撰寫《台灣人四百年史》，可以說是不惜燃燒自己，照亮台灣的未來。蘇嘉全說，感謝史明前輩一生為台灣的奉獻跟付出，「我們會繼續接棒為台灣的未來努力打拚」。

民進黨立委林俊憲表示，史明老前輩是真正的革命家，一生追求政治理想，啟發無數後輩一同追求民主台灣。他回憶，最初的政治啟蒙，就是在海外唸書時參加台獨聯盟，接觸為台獨理想奉獻一生的前輩，學成歸國後投入政治，在大家的支持下，抱持著初衷走到現在。林俊憲說，實現政治理想是一條充滿挫折的道路，欽佩一生把台灣獨立建國作為職志的史明，今後也將繼承史明遺志，繼續努力。

民進黨立委管碧玲則說，對史明逝世的消息不願相信，卻無法不相信，「我至敬至愛的台灣歐吉桑，您請安息，您一生是台灣人精神的化身，精神不死、世代相傳，我們愛您、愛您、真的好愛您」。