真正的獨派精神領袖史明辭世 享年103歲

2019-09-21 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



曾著有「台灣人四百年史」等著作，自許為永遠的革命者，被譽為台獨運動先驅的史明，在昨天晚間11點9分病逝於台北醫學大學附設醫院，享年103歲。總統府稍後將會發表聲明。

史明本名施朝暉，出身台北士林的施家望族，年輕時留學日本早稻田大學政治經濟學部，傾心於馬克思主義，在二戰期間，曾前往中國擔任中國共產黨的地下情報員。二次大戰結束， 曾計畫暗殺蔣介石，後來失敗遭通緝，流亡日本，成為黑名單一員。

史明在日本於東京池袋開設「新珍味」中華料理店，以此作為推動台灣獨立的基地，在1962年寫成「台灣人四百年史」，這本書成為國內不少參與黨外運動及學運份子的必讀著作，地位有如「聖經」一般，後來也成為當時執政的國民黨政府眼中釘。

史明在日本期間，在1967年創辦獨立台灣會，許多從獨派運動的人士，到日本必然拜訪史明，他的主張與其他海外獨派不同，路線被歸類為左派台獨，也就是左獨，也是吸引當年無論是野百合，或是後來的不同世代學運份子。史明作風平民，返台後不涉足政治，平日生活簡樸，即使後來的主張也不再如早年激進，仍受到不同時期的學運份子推崇，視之為真正的獨派領袖。