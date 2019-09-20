聯絡人成「無名氏」？ 國安局：對人員身分負保密義務

2019-09-20 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



本周立法院開議，日前國會收到新一冊的中央機關國會聯絡名冊，其中，國安局聯絡人僅列頭銜、不見其名，有立委私下開玩笑表示，「是私菸案後見不得人了嗎？」對此，國安局今日表示，是因為國安局為情報機關，並對所屬工作人員身分應負保密義務所致。

國安局發出新聞稿表示，有關媒體報導「私菸案重挫國安形象 聯絡窗口成「無名氏」一事，依「國家情報工作法」規定，國安局為情報機關，並對所屬工作人員身分應負保密義務；爾後將由聯絡人與各辦公室通聯間，個別告知聯絡人員全名，若此舉造成不便，尚請諒察。