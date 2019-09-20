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影╱徐國勇批韓國瑜：不應用政治語言講出傷害的話

2019-09-20 21:15聯合報 記者林保光╱即時報導

內政部徐國勇今晚到高雄市警局，慰勉高雄警方破獲直播糾紛引起的街頭暴力及開槍事件，鼓勵代表受獎警官回歸專業，「政治歸政治」，但接受媒體聯訪時，徐國勇又把箭頭指向高雄市長韓國瑜，指韓不應用政治語言來對內政部和警政署說出傷害的話。

徐國勇受訪時表示，要特別向韓市長說「如果治安好的話，今天就不會有這種事情了」。他強調，因韓市長說這是「政治操作」，他才得向韓市長提出，「治安要不要好好的處理」？

徐國勇認為由幾個動作，覺得韓國瑜「很緊張」。第一是韓市長為何要換派出所所長？他說，當然警察局長也能自己換所長，沒有問題；第二，韓市長說如果再發生，要換分局長、換局長；他認為韓會講這句話，就表示治安真的不好，所以緊張了。

徐國勇以此批韓，「大家應該要一起來把治安做好，不應該用政治操作來講這個話」、「你（指韓國瑜）是總統候選人，更是高雄市長，講這種話，會不會傷害到員警的自尊更形象？」

徐國勇酸韓，「如果平常就很注重治安，高雄的形象就不會受傷害了」、「如果人民不能安居，高雄怎麼樂業呢？」。他說因此要強調，韓國瑜現在在選總統，更不應用政治語言，對內政部和警政署說出傷害的話。

內政部長徐國勇到高雄市警局慰勉破案員警前，接受媒體聯訪，把箭頭指向韓國瑜。記者林...
內政部長徐國勇到高雄市警局慰勉破案員警前，接受媒體聯訪，把箭頭指向韓國瑜。記者林保光／攝影
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