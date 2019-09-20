外交休兵馬英九行為何蔡英文不行？ 他直指原因在此

2019-09-20 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



吉里巴斯今天宣布與我斷交，這是總統蔡英文上任以來的7個國家與我斷交。蔡英文在臉書指出，中國密集打壓台灣外交的唯一目的，是要扭轉總統大選的戰局。資深媒體人陳朝平說，馬英九當家，外交可以休兵，蔡英文為何不行，是因為哈佛的法學博士比英國政經學院的假博士強，還是因為蔡英文不承認九二共識？

陳朝平在臉書貼文指出，索羅門斷交時，綠營表示，中共利用斷交來移轉香港反送中的壓力。事實是，索羅門早在6月5日便預告將在百日內決定是否與台灣斷交，而香港第一次反送中遊行是在6月9日舉行的。

中共若是可以預知香港反送中遊行將會惡化成暴動，還能掌握索羅門百日斷交預告的生效日，那豈不是成了可以預知未來的先知？如此一來，別說民進黨，川普也鬥不過中共呀！

索羅門邦交生變不到一周，另一個南太平洋的小國吉里巴斯也宣布和台灣斷交了。蔡英文表示，她要提醒大家現在到明年大選之前，中國會試圖用各種各樣的方式干預選舉。

陳朝平批，這是民進黨的又一個神邏輯。照民進黨的邏輯，中共在國際上打壓台灣，一向是讓民進黨撿到槍，那麼，斷交持續進行中，對民進黨選情，大大有利，蔡英文豈不大樂？幹嘛要假惺惺地提醒台灣民眾？

中共既然知道每回斷交都會讓民進黨選舉得利，那麼，用斷交來干預選舉，豈不是讓民進黨漁翁得利?中共有那麼笨嗎？

陳朝平說，唯一的解釋是，中共根本就不在乎哪個黨贏得台灣的大選，唯一的解釋是，斷交是台灣自取其辱，與他人無關，與北京無關，即使美國也使不上力。