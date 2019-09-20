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影／高鐵南延詢答過招！曾銘宗嗆告 蘇揆妙回酸馬英九

2019-09-20 18:31聯合報 記者陳筠青╱即時報導

行政院長蘇貞昌日前宣布高鐵將南延至屏東，今天(20日)他赴立法院報告明年度中央政府總預算案，並備質詢，國民黨立委曾銘宗在質詢時指出，台灣高鐵是上市公司，泛公股比例占 45.13%，但政府提出高鐵南延方案之後，高鐵股價開始下跌，近8萬名股東權益受損，要向行政院還是交通部求償？

曾銘宗對蘇貞昌說，「院長，因為你是我老長官喔，不然我明天買一張，我就可以告你造成股東的損失」。蘇貞昌則回說，「我尊重曾委員在財務上的專業，但你也要尊重我在法律上的專業，這個如果要告，告不贏的啦」。曾銘宗再回蘇貞昌「你太樂觀了」，他肯定蘇貞昌在法律上的專業，但並不是證券交易的專業。

兩人詢答過招也意外提到馬英九，蘇貞昌說，2007年1月他主持高鐵通車典禮時，國民黨就說「高鐵是廢鐵」，還發起拒搭高鐵運動，結果今天高鐵賺錢，一天載客18萬2千多人，「可見國民黨當年危言聳聽，而且站在錯誤的對立面。」

蘇貞昌還提到，讓國人同胞印象比較深刻的，是前總統馬英九當時一再講「高鐵是廢鐵」，他不搭高鐵。但後來有一天他卻搭了高鐵，被媒體詢問「為什麼搭高鐵」時，還回答說「因為沒有買到機票，搭高鐵比較快」。蘇貞昌說，國人恐怕對這段往事，印象比較深刻。

行政院長蘇貞昌今天(20日)赴立法院報告明年度中央政府總預算案，並備質詢，國民黨...
行政院長蘇貞昌今天(20日)赴立法院報告明年度中央政府總預算案，並備質詢，國民黨立委曾銘宗就「高鐵南延」議題，與蘇院長詢答過招。圖／截自立法院網站
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高鐵蘇貞昌國民黨

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