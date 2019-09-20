影／高鐵南延詢答過招！曾銘宗嗆告 蘇揆妙回酸馬英九

2019-09-20 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳筠青 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前宣布高鐵將南延至屏東，今天(20日)他赴立法院報告明年度中央政府總預算案，並備質詢，國民黨立委曾銘宗在質詢時指出，台灣高鐵是上市公司，泛公股比例占 45.13%，但政府提出高鐵南延方案之後，高鐵股價開始下跌，近8萬名股東權益受損，要向行政院還是交通部求償？

曾銘宗對蘇貞昌說，「院長，因為你是我老長官喔，不然我明天買一張，我就可以告你造成股東的損失」。蘇貞昌則回說，「我尊重曾委員在財務上的專業，但你也要尊重我在法律上的專業，這個如果要告，告不贏的啦」。曾銘宗再回蘇貞昌「你太樂觀了」，他肯定蘇貞昌在法律上的專業，但並不是證券交易的專業。

兩人詢答過招也意外提到馬英九，蘇貞昌說，2007年1月他主持高鐵通車典禮時，國民黨就說「高鐵是廢鐵」，還發起拒搭高鐵運動，結果今天高鐵賺錢，一天載客18萬2千多人，「可見國民黨當年危言聳聽，而且站在錯誤的對立面。」