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民進黨表態 踴躍參與929聲援香港反送中遊行

2019-09-20 17:44聯合報 記者林敬殷╱即時報導

為聲援香港反送中運動，民間團體發起「929台港大遊行—撐港反極權」遊行活動，民進黨副秘書長林飛帆表示，民進黨也會有夥伴及同仁參與其中，正式向國人同胞說明，929遊行活動希望大家一起站上街頭，不只撐香港，也挺台灣，鼓勵國人同胞，及民進黨公職和一級主管大家踴躍出席。

林飛帆說，在這個最艱難國際情勢發展情況下，希望更多夥伴，不只站在人權民主角度去支持香港，希望更多堅持民主人權，對台灣主權保護立場上，希望更多夥伴一起加入這場遊行，鼓勵國人同胞及黨公職、一級主管大家踴躍出席。

民進黨香港林飛帆

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