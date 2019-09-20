一周斷兩邦交 張善政質疑蔡總統還有什麼臉做下去

2019-09-20 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



繼索羅門群島之後，外交部宣布與吉里巴斯斷交，一周內斷兩邦交國，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召集人張善政今天痛批，蔡英文總統的兩岸和外交政策再不改弦易轍，將成為歷任民選總統外交績最難看的總統，蔡總統還有什麼臉再繼續擔任總統與競選連任？

國政顧問團顧問陳一新表示，蔡英文過去曾批評前總統馬英九外交休兵是外交休克，但如今五天掉了兩個邦交國，簡直讓國人休克，蔡總統應為過去的發言道歉，蔡總統錯誤的外交政策還有臉連任、外長還有臉留任？

陳一新表示，蔡總統稱自己是維護主權的辣台妹，但邦交國的維持就是主權的象徵，每斷一個邦交國，主權就流失一部分，如果邦交國都陣亡，中華民國的國際人格還在嗎？主張台灣的就可以宣布台灣獨立了嗎？

陳一新質疑，蔡總統根本不是捍衛主權的總統，而是讓主權一點一滴流失的總統，如此還有什資格主張獨立？

張善政表示，台灣連續幾天失去邦交國很令人心痛，畢竟每一個邦交國得來不易，他也譴責對岸，不應在這個時間挖台灣的邦交國，動法手動腳的作法令人生氣。

不過，張善政說，一個銅板敲不響，蔡總統把邦交國被對岸挖走講成是對岸挑釁，蔡總統今天聲明更說，要告訴中國一國兩制不可能，但過去前總統馬英九時代，一樣也不接受一國兩制，但並沒有斷交成這樣，因此問題不是一國兩制，問題是蔡總統的兩岸和外交政策有問題。

張善政批評，蔡總統的兩岸論述過於簡化，要不就是低頭、要不對抗，但中間其實有相當空間發展兩岸和外交關係，可以既不投降也不敵對，他並反問蔡總統，在台灣民主機制下，有可能選出或允許向中國大陸低頭的總統嗎？

張善政表示，台灣應選擇一個不走極端、對抗的總統，未來會朝此方向幫韓國瑜規劃兩岸外交政策，走中間有智慧、中道的路線。

張善政痛批，蔡總統上任以來掉了7個邦交國，只剩下15個邦交國，如果繼續連任4年，邦交國將只剩兩隻手數得出的數量，將成有史以來外交成績最難看的總統，蔡總統有什麼臉繼續做下去嗎？

張善政說，對於蔡總統今天的聲明感到失望，蔡總統沒有辦法應付兩岸、外交的惡劣局面，只會嗆對岸，滿足一時爽的心態，非常要不得，應拿出解決辦法，而不是逞一時口舌之快。

前外交官介文汲說，在吉里巴斯出現邦交危機時，為什麼在關鍵時刻沒有駐吉里巴斯大使坐鎮，從維繫邦交的角度來看，這是非常致命且不可原諒的錯誤。