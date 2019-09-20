總統府四點聲明 抗議蔡英文總統學歷報導

2019-09-20 18:16 聯合報 台北訊



各位媒體朋友早安，針對〖聯合報〗今天（20日）以社論「蔡英文論文五大疑點，光提告無法釋疑」，內容通篇援引涉誹謗者惡意曲解的不實資訊，意圖誤導輿論，我們表達強烈抗議，並聲明如下：

一、常理可知，查證學歷學籍的不二途徑，就是校方。〖聯合報〗作為國內最有規模媒體之一，竟然沒有能力或刻意迴避向校方查證蔡總統學歷，甚而以目前涉訟之不實資訊為新聞來源，暗示總統學歷「有疑點」，視新聞倫理與格調於無物，令人感到憤怒。

二、〖聯合報〗社論內容，自曝其報社新聞專業之匱乏，如政大校方所留存之畢業證書影本，早經本府發布，並經媒體報導，該社論竟仍質疑「兩校難道都未留存其論文和畢業證書影本」，可見該報連翻找新聞的基本查證工作都付之闕如，足見該報新聞可信度堪慮。

三、有關總統學歷一事，LSE校方、總統府、教育部等單位已多次做過說明，並完整提供各項資訊，然而〖聯合報〗等有特定立場者卻置若罔聞。日昨媒體揭露在野黨準備於國會新會期，藉言論免責特權啟動選舉抹黑，報方隨即有類似社論配合如此，在野黨則隨即援引為國會記者會資訊，種種巧合更啟人疑竇，亦與多年前宇昌抹黑案模式如出一轍。

四、2011年〖聯合報〗以相同模式配合特定政黨操弄輿論，介入選舉，後雖經司法釐清真相，但國家也因此付出慘重代價，提醒報方嚴守專業倫理，切莫再次犯下當年宇昌抹黑案大錯，自失報格與公信。