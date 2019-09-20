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台大生直奔LSE圖書館 林冠廷：館員允許我用電腦做筆記

2019-09-20 16:14聯合報 記者林文義╱即時報導

繼牛津大學經濟史博士徐永泰在聯合報系發表「蔡英文總統論文讀後感」，提出包括論文有缺頁、多數有手改，論文三百多頁、註解不連貫，論文外殼燙金、用紙像傳真等質疑後，台大學生林冠廷日前也赴倫敦政經學院一睹蔡英文總統的博士論文，並做成摘要，PO上臉書後已有1.1萬人瀏覽，3836人分享。    

林冠廷以「LSE圖書館半日遊記：如何親眼閱讀總統論文？」為題分享他向LSE圖書館調閱蔡總統論文的經過，並附總統府針對申請授權的回函，以及蔡英文博論誌謝、摘要、目錄的筆記。

重點摘要：

1. LSE圖書館確實有收錄蔡英文的博論，而且將其視為博士論文。到底會有哪間學校收藏無效的博士論文，還會不註明的？

2. 有學術身分（例如大學生）者，應該都能申請入館閱覽，其他人不知道。最好提早一週以上申請。

3. 照片只能拍論文封面，但館員允許他用電腦做筆記。

4. LSE圖書館好高級，閱覽室椅子極優，哭。

［前言］

最近總統論文正夯，正好人在倫敦，決定嘗試一讀。大英博物館電子論文系統指出，該論文只能從館藏地LSE圖書館找到，所以轉而搜尋LSE的論文調閱資格，發現並不困難。以下會說明怎麼取得閱讀論文的資格，讓其他對這件事情窮追猛打的無聊造謠人士能夠有所依循。此外，他會盡可能就他被允許的範圍，分享所看到的論文內容，希望可以促進與不公平貿易相關的學術討論。

［申請資格與入館方法］

即使非LSE或英國任一大學的學生，只要先上LSE網站申請加入圖書館，輸入個人資訊（他以臺灣的大學生身分申請）與想要閱讀的文獻，基本上可以很容易取得調閱權限。

完成上述表單後，靜待館員在五個工作天內回覆。回信的email中，圖書館希望他提供文件證明學術身分。但他的學生證並沒有蓋章或效期的欄位，且暑假期間他所就讀的大學不提供在學證明，因此他以「學生證加上註冊費通知單」作為學生身分的證明，再附上一張大頭貼照與欲入館日期，花了額外兩三天，獲得圖書館書面同意，順利取得入館資格。

圖書館已經就他提供的日期，事先安排書籍與座位。他在9月6日入館當日直接搭地鐵去Holborn站，Holborn離他（與其他惡俗觀光客）的炸魚薯條愛店Rock and Sole Plaice很近，閱覽室在傍晚閉館後可順便去吃。抵達圖書館，在G樓櫃檯用護照驗明身分，直接領取事先印好的讀者證（如圖），再搭電梯到四樓的閱覽室（archives room）即可。

［館內狀況］

閱覽室有點像館中館，跟女性圖書館在同一個地方，有自己的門禁、出入口。在閱覽室櫃檯表明來意，館員把閱讀證收走，要求他將個人物品鎖在置物櫃中（其他閱覽室讀者亦同），給一把鑰匙，再三交代不可拍下內文照片，就可以進去。鑰匙能開啟閱覽室內的資源箱，箱中已經放好他所申請的論文。

置物櫃、資源箱與座位編號通通相同，並且在入館時就已指定，他的是2號。雖不可以拍攝封面之外的內文，但館員允許他利用電腦記下筆記。閱讀中館員有時會晃到附近，但並不是某些新聞暗示的那樣，從頭到尾有人隨伺在側的那種監視。

論文的封面夾著借閱單，還有新聞鬧得很兇的版權聲明（如圖）。離館時，他將鑰匙、論文還給櫃檯，就能拿回讀者證。但他被要求檢查手機的相簿，確認沒有內文照片才放他離開。某1450不斷鼓吹他跟論文自拍，被檢查的時候超級尷尬，可惡。

［論文授權］

圖書館要求入館者複製論文內容要經過作者同意（原文如圖示版權聲明中所述），他先行致信總統府欲取得授權，府方回應如此：「近來某些人士針對總統學位取得提出質疑，總統已表示會對相關人士採取法律行動，提起告訴。希望相關人士停止造謠生事，這些不實的謠言只是增加社會紛擾、讓國政討論被掩蓋。至所陳盼於英國倫敦政經學院圖書館拍攝總統論文乙節，仍請您依該圖書館規定辦理。」

所以，他無法提供極為詳細的論文內容。但館方沒有禁止他跟其他人分享筆記，且就算禁止公開筆記，在合理使用範圍內也不違法，頂多就是讓館方氣噗噗。所以，他還是會簡單說明所看到的論文內容。時間不足，只有針對論文謝詞、摘要、目錄進行了比較詳細的記錄。

［論文的觀察］

＊謝詞

謝詞前一頁，作者只有提家長。謝詞當頁，作者依序提到指導者Mr. Michael J. Elliott，以及提供意見的康乃爾大學Professor John J. Barcelo、LSE的Dr. B. Hindley，最後是校對的Miss Tina Pei-Wen Sung。

＊摘要

下一段（Tsai 1983）是我針對「作者自行書寫之論文摘要」所做的筆記，沒有引述句子，他已盡最大努力避免LSE圖書館所禁止之「本論文任何部分之複製（copying of any part of this thesis）」，如原作者認為仍有侵權之虞請聯絡。

論文作者指出，1930年代之後的世界經濟局勢大幅變化，我們再次面對貿易保護主義。本文檢驗非關稅壁壘（non-tariff trade barriers）政策中的法律議題，如傾銷與補貼常被視為不公平貿易行為，如何在關稅及貿易總協定（GATT）、自動出口設限（VERs）、多種纖維協定（MFA）等保障制度中處理。作者規劃了三部分的文章架構，第一是世界經濟情勢，以及幾個主要國際經濟組織、經濟理論與比較優勢（comparative advantage）之變化對這些情勢的影響，各種貿易衝突與非關稅壁壘的使用狀況；第二部分是GATT等國際法律與國內法如何針對上述問題立法與執法；第三部分是結論，探討貿易法之立法如何受政治影響，法律機制如何和貿易效率背道而馳，最後作者比較康乃爾大學Barcelo教授、紐約大學Lowenfeld教授與LSE的Hindley博士三人在考慮政治情勢後，對貿易情勢提出的解方，自己並提出了另一個版本。

＊目錄

統計了目錄中關鍵字的頻率，剔除掉of這種沒有文意的詞彙後，最高應是「補貼」（subsidies，24次；subsidy，4次），再來出現十次以上的單詞還有「出口」（export）、「貿易」（trade）、「保護措施」（safeguard）、傾銷（dumping）、法律（law）、商品（products）、價格（price）等。請注意，其中有些單詞可能是其他多於一個詞所構成的名詞。

［心得］

LSE圖書館非常舒服，許多討論空間，不會有抱怨別人在圖書館講話的正義魔人，椅子好坐。清大圖書館是他在臺灣造訪過最好的大學圖書館，LSE雖然不如清大新，可是氣氛勝出，座位更是優質非常多，也沒有那種在新圖書館蓋好就把自己辦公室搬去頂樓的校長。LSE圖書館的洗手間是Dyson烘手機，請臺灣各頂尖大學好好注意！強烈推薦新聞上特地要飛倫敦看論文的人，省一點碳足跡，把機票錢送給臺灣各大學圖書館人員到英國參訪學習好嗎？（心得完全與論文無關）

註：本文在9月9日寫成，今日稍加修改後發文。

蔡英文博士論文及LSE圖書館。取自林冠廷臉書
蔡英文博士論文及LSE圖書館。取自林冠廷臉書
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蔡英文博土論文封面。取自林冠廷臉書
蔡英文博土論文封面。取自林冠廷臉書
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