選前撒幣為「蔡蘇配」？ 蘇貞昌：已經不癢 藍委別搔了

2019-09-20 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天赴立法院報告中央政府總預算並備詢，國民黨立委賴士葆質疑，行政院選前不斷撒錢，釋放政策利多，就是因為蘇貞昌想與總統蔡英文搭擋2020大選，對於賴說「蔡蘇配」，蘇貞昌回答，賴評估錯誤，蘇貞昌表示，「已經不癢(台語)了」。

對於賴士葆質疑蘇貞昌不斷選前釋放政策利多，是因想跟蔡英文總統搭檔2020「蔡蘇配」，賴士葆說，2020蔡英文的副手是誰？蔡賴配不可能，副總統陳建仁不要，所以應該就是「蔡蘇配」？蘇貞昌則回應，已經不「癢」(台語)了，要賴不要「搔」(台語)了，蘇甚至並還幫賴士葆上台語課，表示癢與搔是不一樣，還酸賴士葆少用台語，應該多用一點。

對於賴士葆質疑蘇貞昌選前撒錢，蘇反問，賴覺得哪一個撒得不好？賴士葆說，高鐵南延到屏東就不好，蘇則回賴士葆，那我回去告訴屏東人。賴表示，為什麼不乾脆延至墾丁？蘇則回應，他是很務實為了全島的軌道建設提升，賴反批，這是見笑當生氣。