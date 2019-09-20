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國民黨登報籲郭台銘團結聲明 蔡沁瑜爆：2人不肯簽

重整旗鼓出發 郭台銘下一目標鎖定國會、智庫與學校

2019-09-20 14:09聯合報 記者周志豪╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘。報系資料照
鴻海創辦人郭台銘。報系資料照
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鴻海創辦人郭台銘退初總統大選競爭行列，未來動向受關注。郭辦發言人蔡沁瑜表示，郭陣營未來的目標將在爭取國會席次、成立國政智庫與如日本松下政經塾學校培養推動政策人才。此外，郭台銘對郭粉的感恩之旅，最快下周末登場。

蔡沁瑜表示，郭陣營中目前有意投入立委選戰的幕僚，除她被規劃參選桃園市立委第六選區（八德大溪），永齡基金會顧問郭昕宜規劃參選選區則是台中市立委第五選區（北北屯），前立委李嘉進之子李縉穎選新北第十選區（土城）立委。

蔡沁瑜說，自己還在考慮，若沒有參選就以家庭為主，但郭昕宜與李縉穎都蠻有心在地方服務，只要確定參選，募款方面還沒討論，但郭台銘一定就會全力站台，郭也要他們確定要選就認真選。

至於提名目標總席次，蔡沁瑜指出，還要跟台灣民眾黨與立委王金平討論後才能確定，郭柯王持續合作，區域立委提名會統整考量。

蔡沁瑜表示，0至6歲國家養、百億元身障基金等政見主張，郭台銘仍想推動，即便不當總統，也希望執政者能做，若執政者不願意也希望由立委往前推，推子弟兵進軍國會是既定方向。

蔡沁瑜說，郭台銘要辦智庫與學校，是要落實政治為經濟服務理念，郭覺得台灣有太多優秀的年輕人，很多政策要推動卻沒有人才，郭才想做這些事情。

感恩之旅是否將是郭台銘子弟兵出征的初登板？蔡沁瑜指出，她是曾有向郭這樣建議，讓要參選的子弟兵在感恩之旅曝光，但郭認為支持他的人都真心支持，這陣子很辛苦，希望這些活動真的為他們而辦，所以當天不會為有意參選立委者特別造勢。

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