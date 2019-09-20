吉里巴斯與我斷交 綠委分析中共四大目的

2019-09-20 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



外交部長吳釗燮中午舉行記者會宣布與吉里巴斯斷交。記者林伯東／攝影 分享 facebook 繼索羅門群島日前宣布與我國斷交之後，南太平洋的另一友邦吉里巴斯，今日也傳出要與將斷交的消息；外交部下午一時主動宣布，與吉里巴斯斷交。對此，民進黨立委趙天麟表示，中方試圖以斷我邦交國來介入台灣大選及轉移香港反送中運動的焦點，是流氓國家的行徑；民進黨立委王定宇則說，中共主要目的有四個。

一.希望影響台灣總統大選。 二.對台灣主張「一中同表」的政治人物，給他們添油添柴。 三.希望移轉香港反送中的焦點。 四.希望在南希望在南太平洋建立戰略基地。

趙天麟表示，北京當局用行動證明共產黨政權是國際社會的麻煩製造者，他們拿中國大陸人民的血汗錢，進行最低劣的金錢外交，對崛起中的中國大陸來說，無異是一種「羞恥」的標籤。他指出，中方試圖以斷我邦交國來介入台灣大選及轉移香港反送中運動的焦點，更是流氓國家的行徑。

趙天麟說，中國大陸甘冒如此野蠻形象的風險，問題的本質很可能是在習近平執政下，經濟逐漸疲軟導致遭問責的政治危機，「軍事、經濟如此強大的中國大陸，其政權治理如此人治與不文明，怎能不讓國際社會憂心？」他呼籲，在最艱難的時刻，越要團結力挺我們的國家。

王定宇則表示，接連奪我邦交國是中共政權權連續的打擊動作，主要目的有四個，一.希望影響台灣總統大選。二.對台灣主張「一中同表」的政治人物，給他們添油添柴。三.希望移轉香港反送中的焦點。四.希望在南希望在南太平洋建立戰略基地。

王定宇指出，中共這樣的一連串動作，雖然逞一時之快，但此舉也形同攻擊了美國、澳大利亞，挖了自由民主國家陣線的牆角，將會有後續效應。未來台灣將持續站在自由民主陣線一起努力，也希望國際秩序不要被中共給破壞，「我們希望維繫國家主權，不要輕易把主權讓渡，來換取外交的休兵，這才是中華民國生存之道。」