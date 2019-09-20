一周斷兩邦交 國民黨要求撤換吳釗燮等不適任官員

2019-09-20 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



外交部長吳釗燮中午舉行記者會宣布與吉里巴斯斷交。記者林伯東／攝影 分享 facebook 繼索羅門群島之後，外交部宣布與吉里巴斯斷交，國民黨今日表示，兩邦交國在一周內陸續斷交，民進黨政府除了拿出譴責大陸當局的舊稿外，一籌莫展，毫無具體作為。國民黨呼籲蔡英文總統應立即撤換不適任的相關官員，重新檢討外交政策，避免國際空間持續遭壓縮，邦交國數字繼續下探。

國民黨指出，民進黨執政短短三年多來，斷交國家已累積至第7國，我國於國際間的友邦數字正不斷下探。面對本週連續兩邦交國斷交，蔡英文總統提不出解決方案，僅以「中國用各種方式干預選舉」、「大陸企圖影響台灣選舉」等說法，企圖轉移蔡政府外交無能的焦點，刻意將近期的斷交潮與明年大選牽扯在一起，營造國內仇視對岸的氛圍。

國民黨認為，蔡總統不思自我檢討外交政策的問題，卻意圖藉此獲取選舉利益的作法，實在令人無法苟同！

國民黨並指出，外交部長吳釗燮今年5月初於立法院還信誓旦旦地表示，「今年不會有邦交國與我國斷交」。事隔不到幾個月，兩個邦交國的斷交馬上打臉吳釗燮，國民黨認為，外交部若非情資掌握不足，迨於職守，就是刻意隱瞞外交危機，只報喜不報憂，國民黨要求蔡英文總統應立即撤換不適任的外交部長吳釗燮等相關官員。

國民黨表示，面對斷交國不斷增加，民進黨身為執政者，應該正視斷交背後的真正原因，提出實際應對方式，而非繼續將責任推向斷交國、大陸當局或國內的在野黨。否則，我國國際處境持續遭壓縮，將有損於我國的對外關係與正常發展。