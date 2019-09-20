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羅智強為高潞‧以用抱不平：妳應該學學林昶佐

2019-09-20 13:16聯合報 記者林文義╱即時報導

高雄市文化局前局長尹立認為高雄市議員邱于軒質疑「大港開唱」標案、處理過程涉及誹謗並提告，邱于軒表示，議員行使監督權，針對契約之內容提出質疑，屬對可受公平之事項，為適當之評論，為憲法所保障之言論自由。台北市議員羅智強笑稱，如果侯友宜十年花5000萬元　補助一個罵台獨「O你娘」的音樂會，民進黨不砍死侯友宜？

羅智強說，高雄市議員邱于軒調閱高雄市文化局補助案相關資料，這麼正常的議員與市府之間的互動，沒想到被補助的對象卻跳出來，說被議員「查水錶」。真的很奇怪，怎麼一遇到民進黨，到處都是吳音寧？用人民的納稅錢，就要受民意監督，這是非常自然的事。過去吳音寧依靠政治力當上北農總經理，卻不到議會備詢，違反民主政治「權力制衡」的法則，台灣人民看不下去，導致了民進黨2018選舉的大敗。

而現在，過去9年拿了高雄市政府5000萬元補助的大港開唱團隊，變成第N個吳音寧，領納稅人那麼多錢，卻覺得民意代表不可以「調閱資料」，這是哪招？

更讓人匪夷所思的是，大港團隊說，「文化局在跟團隊要過去10的資料」。10年前的案子，10年前就應該結案存在文化局裡，怎麼會有10年後「補要」資料的道理？

這等於是說，過去10年的大港開唱，都沒有完整的結案資料。過去10年的高雄市政府到底在做什麼，難道補助給了，都沒有要求大港團隊提供資料，等到政黨輪替之後，才發現欠缺一大堆？如果不是邱于軒議員，我們都不知道陳菊市府的行政作業，居然有長達10年的疏失。

再者，現在我們也才知道，原來2016年前，林昶佐左手當親綠名嘴為民進黨辯護，右手則向陳菊市府申請補助，這就是民進黨的「黨庫通國庫」體系；而2016年後林昶佐當選時代力量立委，大港團隊則改由同樣閃靈樂團的鼓手當負責人。

真的要為「助理申請補助沒有利益迴避」而被時代力量開除黨籍的高潞‧以用抱不平啊，高潞你怎麼那麼傻，學林昶佐一樣換個負責人，叫助理找自己的好友當人頭，不就可以爽爽地賺納稅人錢了嗎？而且結案還不用提供資料喔。

至於大港開唱的內容充斥了對不同政治理念的貶抑，也讓人質疑，為什麼納稅人要繳稅請人來對自己罵髒話。

大港開唱用髒話辱罵的對象，包括了反對同性婚姻、支持兩岸一家親的人。不論是否支持這樣的政治立場，他們都是中華民國的公民，也是納稅人，大港開唱為什麼可以領政府的鉅額補助、拿他們的錢，去罵他們「○你娘」？

想像一下，如果是國民黨長期執政的新北市，用鉅額公帑去補助羞辱台獨的音樂會，罵台獨「○你娘」，民進黨能夠接受嗎？

大港開唱團隊，對於「調閱資料」的心虛，乃至於以「停辦」要脅，所有國民黨籍的縣市長必須要硬起來，不能被這樣的團體綁架。不僅是高雄市政府應該要繼續徹查對大港開唱的補助案，台中、彰化、雲林等地，也應該一一審視過去民進黨政府的補助情形，有沒有對不起納稅人的地方。

政黨輪替，流水不腐，這才是民主制度的真諦。

北市議員羅智強。圖／聯合報系資料照
北市議員羅智強。圖／聯合報系資料照
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大港開唱民進黨高雄市文化局時代力量2020立委選舉2020選舉新北市立委

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