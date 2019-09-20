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英文思維和一般人不同？她說蔡論文最難解釋就是這段　　　

2019-09-20 12:57聯合報 記者林文義╱即時報導

總統蔡英文的博士論文風波未平，國民黨立法院黨團今天在立法院正式提案，要求成立「調閱小組」，呼籲民進黨團不要杯葛，找真相不分黨派。警大退休教授葉毓蘭表示，論文風波喚醒了她昔日寫論文的回憶，而徐永泰博士指出蔡英文論文的諸多疑點中，最難以解釋的就是論文排列呈現方式。

葉毓蘭在臉書指出，英國人或是名字叫英文的人思維跟一般人不同，一本論文搞成這麼大的新聞(醜聞)，實在令人不解。LSE的配合演出，更是讓這個35年的懸案更有看頭，盛竹如的經典台詞轟然響起：【整個事件已經進入撲朔離迷的羅生門，究竟，這是命運無情的捉弄…還是貪婪的慾望在作祟‧‧‧‧又或者是非善惡的因果循環 ?讓我們繼續看下去..】

葉毓蘭說，在徐永泰博士的文章中，提到的論文打印排版疑義，喚醒了她的回憶，現在這一代可能都不知道我們當年是如何走過來的。她的碩、博士都是在美國取得，都交了論文。同時期的研究生，不論是在國內或國外讀的，也不論英文或中文，他們的論文，應該都是請專人繕打。但是很特別的，她的論文都是自己打字完成的。

葉毓蘭表示，1985-6年，她的碩士學位因為是拿美國西伊利諾大學警政研究所的助教獎學金，在警官學校留職停薪，沒有薪水的日子，有時間壓力，所以選擇寫論文，這樣才能夠在一年內修完。在留美前，她在警官學校的校長室擔任機要秘書，什麼事都做，其中也包括英文秘書，所以接待外賓、往返書函，都是我做的。剛剛開始時，她只有一部電動打字機，每打一封英文信，幾乎是求爺爺告奶奶，費盡千辛萬苦才完成，一封信裡不知用了多少立可白，這樣的三腳貓打字功夫，怎可能自己繕打論文??

因為她在西伊大拿了助教獎學金，配有工作，要去系上幫忙打雜，警官教育訓練讓她很合群耐操，所以和系上的兩位秘書變成好朋友。當時西伊利諾大學已經有大型電腦(Main Frame Computer)，教師、研究生可以做統計分析(需要用卡紙輸入)，行政人員則可以使用大型電腦處理文書業務。系上的辦公室主任Elaine 很喜歡她，特別允准她使用系上的大電腦打字儲存，她就利用大家下班後留在系辦工作打字，Elaine還會幫她燒了一壺咖啡，讓她熬夜提神，第二天上午，印出來的初稿，還會幫她做校稿的proof reading.就這樣，她的英文碩士論文生出來了。但是這樣的經驗，恐怕在當年並不是很多人都有的。畢竟，大電腦剛出不久，屬於高昂的設備，怎能讓一個外國留學生去用呢?

其實當時個人電腦已經問世，只不過又貴、又不好用，一般人也負擔不起。台灣在那幾年從小蘋果、XT、AT，也開始有了個人電腦，所費不貲，可以移動的筆電(LAPTOP)，連想都不敢想。

1990年回到芝加哥攻讀博士時，因為西伊大警政所的同學有很多人都在大芝加哥區擔任警察局長，所以很多事情從租屋家具到安頓，都有警察幫她打點。其中有位好友，Palatine的警察局長Jerry Bratcher，有天神秘兮兮地告訴她，要送她一個大禮。原來IBM在推出IBM PC時，送了一部給他，市價是5000-6000美元。Chief Bratcher把這個龐然大物珍藏了5年之後，送給她當成進入博士班的大禮。這個PC在她博士班的第一學期，給她帶來很多困擾。因為早期的IBM PC，作業系統很慢、功能不強，連儲存的空間都很有限，還好當時她已經從台灣辭職，在芝加哥伊大的工作還算穩定，都有辦公室、個人電腦，有時候，也還有助理、工讀生協助，所以電腦或者上網變成是她日常工作的重點。在這樣的裝備之下，當然，用電腦打印自己日常的作業、報告，或處理研究案的分析，已經不是個人經驗，而是大多數的研究生的日常了。但是在那段時期的電腦文書作業軟體，與現在是不可同日而語，只有最基本的儲存、排版、修正，沒有現在的強大功能。

當然，徐永泰博士在他文中指出的蔡英文論文諸多疑點中，最難以解釋的就是這段：

【16.本篇論文的排列呈現的方式：論文的排列呈現大部分（90%）是屬於後者 Word Justified Format，電腦排版雙邊整齊一致，應用了Word 裡面的 Justify Format 鍵，空格間用軟體計算，所以每一段（paragraph margin）整齊，這是不是80年代用打字機辦得到的？有待專家去查證，它究竟是打字機打的論文，還是Word Processor處理的？

可是為什麼還有33頁沒有使用這個Justify Format呢？為什麼同一篇論文不統一format呢？它代表什麼意義呢？最容易得到的解釋是：或許作者認為整齊不整齊沒有什麼關係，也許是疏忽。可能還有很多原因，我不知道是什麼。

但若仔細端倪 page 356-364，牽涉到論文結尾作結論的時候，這9頁與前面緊連的敘述立馬出現排列格式不一樣，為什麼？我想只有作者本人可以親自解釋，和當這篇論文能夠攤開來，讓更多的專家學者鑒定內容時，也許才會有答案。】

葉毓蘭說，今天的天氣稍涼，在沒有火氣之下，拉拉雜雜寫了這些回憶，也算是幫歷史做見證！

警大退休教授葉毓蘭。取自臉書
警大退休教授葉毓蘭。取自臉書
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葉毓蘭警察

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