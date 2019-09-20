綠委提高鐵南延用特別預算 蘇貞昌：建設要有大魄力

2019-09-20 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前宣布高鐵南延，蘇今天赴立法院報告中央政府總預算案，民進黨立委鍾佳濱質詢高鐵南延議題。鍾表示，高鐵南延是否能與F16軍購一樣，用特別條例、特別預算支出？蘇回應，過去政府推動重大建設時，確實是重北輕南，所以政府建設、區域平衡要有大魄力，甚至要後來居上，讓整個建設可以帶動每個地方，才是國民平等，才是區域平衡。

對於鍾佳濱提出高鐵南延比照軍購採特別預算、條例，蘇貞昌沒有正面回應，不過蘇提到，過去政府推動重大建設，都將屏東視為化外之地，重大建設都沒有到屏東，包括第一條高速公路只到鳳山，鐵路電氣化只到高雄，尤其當年他當屏東縣長，屏東人口還有90萬人，但現在只有82萬人，連立委都少一席，所以政府建設、區域平衡要有大魄力，大都會推動大建設不用計較，不過偏鄉區域發展也要有大魄力，讓每個地方平衡發展，甚至要後來居上，讓整個建設可以帶動每個地方，才是國民平等，才是區域平衡。

蘇貞昌提到，他上一任行政院長任內時，對於當年台鐵機廠遷到潮州計畫，當時評估，機廠遷到潮州，高屏之間的火車從一天60班次增加到100多至近200班次，等同每四分鐘就會有一班車，他當時認為，這會造成屏東人沒有享受交通便利，平面交通卻被癱瘓，所以2006年時，他宣布台鐵高架化，今已全面通車，雖預算從150多億增加到254億元，但若當年沒有規劃遠見，就會造成今天屏東的交通癱瘓。