曾銘宗：地方持續支應前瞻計畫 2025年22縣市恐全破產

2019-09-20 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在質詢時指出，推動前瞻基礎建設，除中央編列經費外，要求地方政府支應，根據審計部的資料，地方政府共需4127億元，以目前財政狀況估算，到2025年，地方舉債額度只剩627億元，幾乎22縣市全部會破產，要求行政院重新檢討前瞻計畫。蘇揆並未當場允諾。

蘇貞昌在總預算報告中指出，明年公共建設投資編列1646億元，前瞻基礎建設編列1005億元，營業非營業特種基金編列2019億元，合計4670億元，與今年相比增加818億，約增加21.3%。

曾銘宗表示，前瞻基礎建設第一期預算到去年12月底結束，統計實現數65%，保留數31%，105項計畫中只有40項完成，還有60項進行中，曾銘宗質疑，「編列的太早了、太快了，計畫都沒做好」。蘇貞昌承諾，一定會嚴格監督。