曾銘宗：地方持續支應前瞻計畫 2025年22縣市恐全破產
國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在質詢時指出，推動前瞻基礎建設，除中央編列經費外，要求地方政府支應，根據審計部的資料，地方政府共需4127億元，以目前財政狀況估算，到2025年，地方舉債額度只剩627億元，幾乎22縣市全部會破產，要求行政院重新檢討前瞻計畫。蘇揆並未當場允諾。
蘇貞昌在總預算報告中指出，明年公共建設投資編列1646億元，前瞻基礎建設編列1005億元，營業非營業特種基金編列2019億元，合計4670億元，與今年相比增加818億，約增加21.3%。
曾銘宗表示，前瞻基礎建設第一期預算到去年12月底結束，統計實現數65%，保留數31%，105項計畫中只有40項完成，還有60項進行中，曾銘宗質疑，「編列的太早了、太快了，計畫都沒做好」。蘇貞昌承諾，一定會嚴格監督。
曾銘宗繼續質疑，截至今年8月底，地方政府舉債額度為7325億元，扣除北市舉債額度後僅4754億元（北市幾乎沒有前瞻建設），同時前瞻基礎建設配合款還要4127億元，到2025年，地方舉債額度只剩627億元，幾乎22縣市全部會破產。他指出，假設前瞻基礎建設不踩煞車、不檢討，歷史會記蔡政府一筆。不過因為詢答時間截止，蘇貞昌並未當場回應。
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