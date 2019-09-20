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傳吉里巴斯邦交生變 柯文哲：要擺出 I dont care 態度

2019-09-20 11:49聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

繼索羅門群島與台灣斷交後，傳出另一邦交國、太平洋國家吉里巴斯也將跟台灣斷交，最快將在本周宣布。台北市長柯文哲稍早表示，台灣愈是擺出在意的態度，大陸就更樂於搞斷交，「應該要擺出 I dont care（不在乎）的態度」。

據傳吉里巴斯最近與中國大陸互動頻繁，打算以突襲方式宣布建交；依照吉里巴斯規劃，最快在本周內就會宣布，甚至還會比索羅門還早一步跟中國大陸建交。面對選舉前夕的雪崩式斷交，外交部對此表示，最近有許多不同的訊息，外交部均有掌握，刻正透過多方管道持續與吉方進行溝通中；有進一步消息時，會對外說明。」

而台北市長柯文哲上午出席社會局活動後接受媒體聯訪時說，「那有什麼關係，反正，我是這樣啦，我們越表示care，就是太在意的態度，大陸就更樂於幫我們搞斷交，應該要擺出 I dont care（不在乎）的態度」。

媒體詢問，民進黨執政至今，斷交次數不斷增加，問他怎麼看？柯文哲說，台灣要建立一個，就算（邦交國）全部斷光，還是要活的好好的機制，這些邦交國對台灣實質影響很小，只是這種心理層面，坦白講，連心理層面也沒有，只是門面而已啦。

柯文哲強調，對台灣而言，還是務實外交比較重要，「對台灣來講，還是大國的實質外交要鞏固住，其他的反而實質影響不大」。柯還笑說，看過一個Youtube的笑話，把以前斷交所講的話，拿到這次，好像聽起來一模一樣。

‧ 索羅門與我斷交 地圖盤點2019中華民國邦交國還剩這幾個

台北市長柯文哲上午出席社會局活動後接受媒體聯訪。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲上午出席社會局活動後接受媒體聯訪。記者魏莨伊／攝影
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柯文哲外交部民進黨吉里巴斯

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