台東民眾幸福感 最新民調：與其他5縣市同為全台模範生

2019-09-20 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台灣世界新聞傳播協會最新民調顯示，台東縣民對居住在台東感到幸福。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook 根據台灣世界新聞傳播協會最新民調顯示，自去年底縣市長選舉之後，在全國縣市長滿意度及市民幸福感的評比兩項指標，台東縣與新竹市、花蓮縣、連江縣及新北市、桃園市都同時擠進前段班（不排名次），台灣世界新聞傳播協會指出，這6個縣市堪稱是全台各縣市的模範生。

至於高雄市在這項民調中，不論是縣市長首長施政、治安、經濟、交通、環保、醫療衛生、社會福利的滿意度，以及幸福感等8個面向，沒有一項獲得高雄民認同。

這項民調主要針對縣市長、治安、經濟、交通、環保、醫療衛生、社會福利的滿意度，以及對目前所在的縣市生活是否感到幸福8大面向，自今年6月11日至8月23日，針對全國22縣市年滿20歲以上，進行電腦輔助電話調查，有效樣本為14060份，在95％信心水準下，誤差範圍為正負0.8個百分點。並分六都及非六都的16縣市兩組，六都組取三名，16縣市長組取七名。

其中在縣市長施政滿意度六都組前段班是新北市、桃園市及台南市；非六都的16縣市組前段班有基隆市、新竹市、南投縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。幸福感六都前段班有新北市、桃園市、台中市；非六都的16縣市組前段班有新竹市、澎湖縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣。

由於這是繼日前《天下雜誌》公布2019年縣市首長施政滿意度調查，饒慶鈴施政分數為71.16排名全國第5，在新任首長中位居第2之後，另一最新民調顯示，饒慶鈴的施政獲得民眾認同，且台東縣民對於居住台東生活感到幸福。