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控綠營肥貓卡爽缺 藍委：都是近親繁殖

2019-09-20 10:53聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

國民黨團副書記長林奕華、童惠珍上午召開「中華電信特任官現形 酬庸綠營卡好卡滿」記者會，藍委們表示綠營執政後很多原本應該由內部人員升遷的職位都被肥貓空降，導致原本努力的人員無法有正常的升遷管道，而這些空降的肥貓往往不具專業的背景，只因為他們黨政關係夠好。並控訴蔡政府執政下這些高官的缺位都是近親繁殖，為了彼此的政治利益。例如當年的北農總經理吳音寧吳乃仁的女兒吳怡青擔任台苯董事長。

國民黨團副書記長林奕華（右）、童惠珍（左）上午召開「中華電信特任官現形 酬庸綠營...
國民黨團副書記長林奕華（右）、童惠珍（左）上午召開「中華電信特任官現形 酬庸綠營卡好卡滿」記者會，藍委們表示綠營執政後很多原本應該由內部人員升遷的職位都被肥貓空降，而這些空降的肥貓往往不具專業的背景，只因為他們黨政關係夠好。記者葉信菉／攝影
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國民黨團副書記長林奕華（右）、童惠珍（左）上午召開「中華電信特任官現形 酬庸綠營...
國民黨團副書記長林奕華（右）、童惠珍（左）上午召開「中華電信特任官現形 酬庸綠營卡好卡滿」記者會，藍委們表示綠營執政後很多原本應該由內部人員升遷的職位都被肥貓空降，導致原本努力的人員無法有正常的升遷管道。記者葉信菉／攝影
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北農林奕華吳乃仁吳音寧國民黨

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