藍再追論文 蔡英文競辦：國民黨敢不敢向校方查證？

2019-09-20 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



國民黨立法院黨團今早舉行「蔡英文論文疑雲 成立調閱委員會找真相」記者會，但蔡英文競選陣營搶先一步發表聲明表示，儘管國民黨昨天才信誓旦旦否認有「黑英計畫」，不會躲在言論免責權後面抹黑，「但這場記者會的召開，等於公開承認抹黑的意圖」。

2020蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄表示，國民黨如果心中坦蕩，敢不敢宣布「放棄言論免責權」，在立法院外召開記者會？查詢學歷唯一的途徑，就是跟LSE校方查證，國民黨敢不敢直接向LSE查證：蔡英文是不是該校的博士畢業生？如果確認蔡總統的學歷無誤，願不願意承擔抹黑法律責任，並公開向社會道歉？

阮昭雄說，常識就可以判斷，要查詢一個人是否畢業於某個學校，唯一並且最正確的方式，就是向校方求證。總統是LSE的博士校友，清清楚楚地刊載在校方的官方網站，2016年校方還正式發佈新聞恭賀總統的當選。

阮昭雄表示，近期校方更多次在媒體詢問下，再三證實總統是該校的畢業生，依照校方規定完成論文、口試，而獲得博士學位，這些資訊都可以公開取得，總統府發言人臉書網頁也都把相關資料公開呈現。國民黨以及少數抹黑者，刻意迴避正確的查證管道，持續以各種不實資訊抹黑，令人非常遺憾。