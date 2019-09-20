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傳中國大陸再奪吉里巴斯 外交部：與吉國溝通中

2019-09-20 10:20聯合報 記者張文馨╱即時報導

天母使館區上午高掛著吉里巴斯（右一）與吐瓦魯（左一）國旗。記者林伯東／攝影
天母使館區上午高掛著吉里巴斯（右一）與吐瓦魯（左一）國旗。記者林伯東／攝影
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傳出太平洋國家吉里巴斯決定轉向承認北京，並與中國大陸建立正式外交關係，最快本周內就會與我國斷交。外交部指出，最近有許多不同的訊息，外交部均有掌握，刻正透過多方管道，持續與吉方進行溝通中。有進一步消息時，會對外說明。

吉里巴斯今年7月舉行獨立40周年慶祝活動，立法院長蘇嘉全曾以總統特使身分前往致賀。

‧ 索羅門與我斷交 地圖盤點2019中華民國邦交國還剩這幾個

天母使館區上午高掛著吉里巴斯國旗。記者林伯東／攝影
天母使館區上午高掛著吉里巴斯國旗。記者林伯東／攝影
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邦交國吉里巴斯傳出決定轉向承認北京，並與中國大陸建立正式外交關係，最快本周內就會...
邦交國吉里巴斯傳出決定轉向承認北京，並與中國大陸建立正式外交關係，最快本周內就會與我國斷交。 本報資料照
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外交部部長吳釗燮。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
外交部部長吳釗燮。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
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外交部北京立法院

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