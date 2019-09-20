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韓陣營稱韓國瑜想見郭台銘 郭辦：拜託 不用來了

民眾黨將公布第一波區域立委名單 「學姐」未入列

2019-09-20 10:11聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，預計本周公布首波全國的區域與不分區立委名單，約30多人，今晚將舉行中央評議委員提名會議，第一波名單中，台北市規畫3人參選立委第二、第七、第八區，較受注目的「學姐」黃瀞瑩，原本規畫參選第一選區，但個人意願不高，未列入第一波名單內。民眾黨籌備處指出，中央評議委員提名會議今審議立委名單，預計周日對外公布。

第一波名單，市府顧問、台北市尪公獅子會創會長張幸松，投入北市第八選區（文山、南中正）立委選舉，挑戰國民黨現任立委賴士葆；該區被民進黨列為艱困選區，徵召民進黨市議員阮昭雄出征。

參選台北市松山信義區立委的北市府社會局前機要秘書蔡宜芳，號稱北漂「學霸」，學歷是清大材料工程博士班，去年在高雄打過議員選戰。

逢甲大學助理教授何景榮為台印新住民二代、榮獲過十大傑出青年，因市府活動與柯文哲開始互動，將投入台北市第三選區（中山、松山）選舉，力拚「雙帥」國民黨現任立委蔣萬安、民進黨立委參選人吳怡農。

新北市第一波推出本名吳達偉的網路名人Z9，披掛參選新北市第七選區(板橋)立委，對手是民進黨的羅致政和國民黨的柯志恩。

台中第三選區，民眾黨推出現任大雅區上雅里長張睿倉，張是是七年級生，年輕形象成為大雅區最年輕的「少年里長」，也是台中議員吳顯森祕書。

高雄市推出李佳玲出戰第五選區，李是壽保險規畫師，曾在518高屏義勇軍擔任首場餐會主持人。苗栗部分，民進黨籍的朱哲成先表態參選立委，但黨中央最後徵召黨籍苗栗縣議員羅貴星挑戰國民黨老將陳超明，朱改披民眾黨戰袍參選。

市府顧問、台北市尪公獅子會創會長張幸松，將身披台灣民眾黨戰袍，投入北市第八選區（...
市府顧問、台北市尪公獅子會創會長張幸松，將身披台灣民眾黨戰袍，投入北市第八選區（文山、南中正）立委選舉。圖／取自張幸松臉書
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台北市府顧問蔡壁如（右起）帶著「學姊」黃瀞瑩和社會局前機要秘書蔡宜芳至天母三玉宮...
台北市府顧問蔡壁如（右起）帶著「學姊」黃瀞瑩和社會局前機要秘書蔡宜芳至天母三玉宮參拜。 記者邱德祥／攝影
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逢甲大學助理教授何景榮為台印新住民二代將投入台北市第三選區（中山、松山）選舉。記...
逢甲大學助理教授何景榮為台印新住民二代將投入台北市第三選區（中山、松山）選舉。記者江婉儀／攝影
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