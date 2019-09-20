蔡英文論文爭議 他嗆：是怕公開會得1.5個諾貝爾獎嗎？

2019-09-20 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



蔡英文總統的博士論文引發爭議，更傳出國民黨有所謂「黑英計畫」，前移民署長，海洋大學海洋法政系教授謝立功指出，蔡總統為何要LSE設下重重關卡，是擔心別人來查證？論文隱藏了什麼重大秘密？為何現在還不拿出來？難道真的是怕公開後會「得1.5個諾貝爾獎」嗎？

謝立功指出，以往各界都知道蔡英文總統是英國倫敦政經學院（LSE）的博士，但是在台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正等人接力爆料下，外界已對蔡總統究竟有沒有獲得該校博士學位產生質疑，縱然蔡總統對該二人正式提告，但真相到底為何？外界猶如霧裡看花！

旅居英國牛津的徐永泰博士特地親赴LSE閱覽蔡的博士論文，更發現要在LSE的婦女圖書館閱讀室借閱蔡的論文，必須符合四個條件：擁有LSE的圖書卡，而圖書卡的申請則要符合LSE的申請條件；必須在LSE的婦女圖書館閱讀室的指定特別閱讀室中閱讀，不可外借；閱讀過程需有圖書管理員的「監督」；作者蔡英文要求，「不可翻印拍照」、「不可引用內容」、「不可錄音」、「不可使用鋼筆筆記，僅能使用鉛筆」、「閱讀過程不可喝水」。

徐永泰也提及該論文不可以從英國的政經學院圖書館像圖書一樣地借出來看，而且根據LSE網站上的備註，這份論文是蔡英文提供的個人拷貝於2019年6月建檔，論文的首頁和其他的頁數中，沒有任何考試官的簽字或簽收日期。至於為什麼LSE可以讓一篇論文在35年後登入圖書館目錄？蔡總統應該自己出面回答， LSE校方也應該解釋。

蔡總統曾任教於國立政治大學法學院和東吳大學法學院，請問當初申請的資料也找不到？政大、東吳皆為國內知名大學，法學院通常對審查相關文件更加嚴謹，是不是也該提出當初申請之相關資料，對外呈現真相！