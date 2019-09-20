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徐國勇注意國家防災日演練

2019-09-20 09:56聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

內政部徐國勇說高雄治安是重中之重，上午在立法院備受矚目。今天是國家防災日演練，當徐國勇和委員交換意見時，突然手機大響，立刻拿出兩隻手機查看緊急警報。

內政部長徐國勇說高雄治安是重中之重，上午在立法院備受矚目。今天是國家防災日演練，...
內政部長徐國勇說高雄治安是重中之重，上午在立法院備受矚目。今天是國家防災日演練，當徐國勇和委員交換意見時，突然手機大響，立刻拿出兩隻手機查看緊急警報。記者曾吉松／攝影
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內政部長徐國勇說高雄治安是重中之重，上午在立法院備受矚目。今天是國家防災日演練，...
內政部長徐國勇說高雄治安是重中之重，上午在立法院備受矚目。今天是國家防災日演練，當徐國勇和委員交換意見時，突然手機大響，立刻拿出兩隻手機查看緊急警報。記者曾吉松／攝影
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內政部長徐國勇說高雄治安是重中之重，上午在立法院備受矚目。今天是國家防災日演練，當徐國勇和委員交換意見時，突然手機大響，立刻拿出兩隻手機查看緊急警報。記者曾吉松／攝影
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內政部長徐國勇說高雄治安是重中之重，上午在立法院備受矚目。今天是國家防災日演練，當徐國勇和委員交換意見時，突然手機大響，立刻拿出兩隻手機查看緊急警報。記者曾吉松／攝影
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徐國勇立法院內政部

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