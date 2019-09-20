吐瓦魯政局影響台吐邦交？外交部：新總理表示邦誼穩固

2019-09-20 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



據外媒報導，台灣友邦吐瓦魯政局更動，「親台派」領袖索本嘉在19日的秘密投票之後，無法保住總理之位，新任總理拿塔諾（Kausea Natano）對台政策不明，外媒稱此恐為台灣邦交的「潛在打擊」。對此，外交部指出，此次吐國國會大選及總理選舉過程中未曾有過涉及與我邦交的辯論，我駐吐國大使館也與本次當選各議員熟識且互動良好。

據路透社報導，索本嘉（Enele Sopoaga）過去一直強烈支持台灣，在本月初的國會大選後原本能保住席次，但根據當地政府發言人拉露亞（Silafaga Lalua）說，在19日的16席國會投票後，反而選了拿塔諾擔任新總理，拿塔諾在這次不記名投票中獲得10票，目前不知他對台灣態度。

外交部表示，吐瓦魯於19日上午確認新任總理為拿塔諾，並於當天下午舉行新任總理、閣員及國會議員就職宣誓典禮。

外交部指出，我駐吐國大使蘇仁崇已於第一時間與拿塔諾總理會面並表達祝賀之意，總理拿塔諾也向我大使表示兩國邦誼穩固。