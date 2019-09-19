【即時短評】當小黃又上街 看蔡政府的選前補助後遺症

2019-09-19 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



總統大選前夕蔡政府利多不斷，觀光、遊覽車、計程車...，交通部幾乎周周撒錢，卻換來才剛獲得汰舊換新補助加碼，甚至車開七年就可補助換車的計程車業者，再度揚言將在10月6日前為了「Uber條款」進入「延長賽」而上街抗議。

Uber與計程車輪番上街有如一場無限循環。交通部治不了Uber時、計程車抗議，交通部傾向計程車時、Uber駕駛抗議。如今Uber、租賃業者、駕駛方好不容易從反彈轉為同意，當無限循環就要終結時，計程車又要上街抗議。

昨天下午交通部馬拉松開了4小時會，盼能解決Uber、租賃業與計程車爭議，這類會議已是第16場，Uber、代雇駕駛自救會、租賃車、計程車業者、計程車駕駛，有時是交通部對單一組織，有時是兩兩配對，有時兩邊吵翻天，有時單邊在會場上就開始內鬨，原本說好砲口對外，結果自己吵翻天。

不過也是因為歷經密集會議，最近1個月是Uber爭議5年來最有機會解決的關鍵時刻。交通部宣告多元化計程車可預告車資、計程車可跨區領牌，幫計程車往前跨出一步；對於Uber與租賃業期盼、但計程車極度反彈的網約車專法，交通部沒放行。但針對原本10月6日要上路的Uber條款，有條件給出2個月緩衝期。

緩衝期可說是Uber納管前最後一刻進入延長賽，就連租賃業也開始鼓勵駕駛報考計程車駕駛人執業登記證，對計程車「駕駛」來說，等了5年又要再等2個月，「延長賽」對他們是種凌遲。但考試、車牌雖是技術問題，卻也是關鍵難題，尤其多數車牌在車隊手上，是否以合理價格放行取決於車隊。

計程車「業者」抗議，說白了就是回歸市場競爭，畢竟此時若不斬草除根，就只能著Uber挾帶科技技術，未來將可能再與別家業者結合，助其茁壯，因此即使眼見與Uber合作的租賃業人、車合法，陸續加入計程車行列，也不願Uber以資訊平台模式留下。