中共代理人修法 綠：立院共同討論

2019-09-20 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北報導



台灣基進與民進黨立委尤美女(右二)等人，昨天上午在立法院舉行「境外勢力影響透明法」草案公布記者會，宣示必定會繼續力推法案通過。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

立法院新會期，「中共代理人」修法未列民進黨團優先法案，不過台灣基進與民進黨立委尤美女等人仍合作起草「境外勢力影響透明法」草案，明定法務部認為我國在境內活動之自然人、法人、非法人團體與境外勢力有關係，且意圖影響選舉、公投、政策行政與廢止、政黨運作、通訊傳播活動等，應命其登記為「境外勢力代理人」。

台灣基進昨天舉行記者會公布「境外勢力影響透明法」草案，明定賦予法務部認定在我國境內活動之代理人權限。

台灣基進強調，不針對中共代理人，反而能夠避免中國透過第三國對台灣進行攻擊。

草案明定，代理人須在法務部通知次日之十四日內完成登記，登記效力為三年；若未登記或是無正當理由規避妨礙或拒絕調查，以及違反紀錄保存義務，將處以十萬以上、五十萬以下罰鍰，並得按次連續懲罰。

涉及刑罰的部分，若申報義務人提供虛偽不實資料，或其他方式使得登載不實，足以損害公眾或他人，將處三年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

外界關注「中共代理人」修法進度，民進黨團書記長李俊俋表示，修法方向在民進黨內有共識，但有些細節需要再討論，加上朝野立委都有權提案修法，目前除了時代力量和民進黨團版，也有如「境外勢力影響透明法」醞釀提案，立法院是合議制，本就需要時間共同討論。

【記者王寓中／台北報導】國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，待尤美女等提出法案確定內容，先釐清「境外勢力代理人」的內容再討論，若是定義不清不楚，且違反言論和新聞的自由，國民黨一定反對。