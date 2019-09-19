高雄治安是重鎮之重 徐國勇：因韓國瑜是總統候選人

2019-09-19 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



高雄接連3天因為直播糾紛引起砸店、砸車與開槍事件，內政部長徐國勇表示，接連事件感覺是在挑戰公權力和社會治安，加上高雄市長韓國瑜現在是國民黨提名的總統候選人，所以說高雄的治安是重中之重，但韓國瑜聽了卻不高興，徐國勇表示，請韓市長要了解，高雄的維安是非常重要的。

徐國勇表示，高雄連續這麼多天發生事件，感覺是在挑戰公權力和社會治安，他今天也和警政署長提醒，署長也立即指示刑事警察局長率領幹員下去處理，早上也特別指示政務次長陳宗彥立即到高雄坐鎮督導，現在陳已經到高雄，因為他今天有一些行程沒辦法下去，明天總質詢結束自己也會親自到高雄。

徐國勇表示，政府不允許有任何挑戰公權力的行為，高雄市長韓國瑜現在是國民黨提名的總統候選人，所以說高雄的治安是重中之重原因在這，那時這樣講他還不高興，請韓市長要了解，因為是總統候選人，高雄的維安是非常重要的，韓國瑜必須要注重治安，不能安居人民無法樂業。

記者詢問，犯罪行為只是個案，犯罪率沒有提升？徐國勇表示，要制止的是不能擴散和模仿效應，在整個網路的傳播中，必須要把這些擴散效應制止，他也要呼籲大家尊重警察。