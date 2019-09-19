聯合報與陳玲基金會送愛 歌聲前進高雄榮家

2019-09-19 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



聯合報系社會褔利慈善基金會與陳玲社會福利慈善事業基金會，今天邀請歌手殷正洋、曹雅雯、張文綺南下高雄，到榮雄榮民之家為長輩們獻唱。聯合報社長游美月、陳玲社福慈善基金會董事長李棟樑，都特別感謝榮民過去對國家的貢獻，也希望大家心情開朗、平日多唱歌，維持健康快樂，「至少要活到一百歲」。

聯合報系社福慈善基金會已經舉辦多年「歌聲滿榮家」活動。陳玲基金會是統一集團大將、南聯國際董事長李棟樑為紀念太太而成立。李棟樑接任軍人之友社理事長後，認為已經退伍的榮民也應該關懷，五年前共襄盛舉加入。今年4月，雙方也合辦偏鄉學童「台北一日遊」，邀請桃園復興區霞雲國小全校師生40人北上，游覽兒童樂園，參觀聯合報，並且到國賓飯店用餐。

高雄榮家位於楠梓區，是退輔會16所榮民之家中，最先開辦長照中心者。目前就養榮民與眷屬總數400人，其中有4位百歲人瑞，139位超過90歲。游美月與李棟樑捐贈五萬元慰助金，也致贈榮民代表聯合報剛發行的「典藏歷史‧經典老照片」明信片，照片取材自過去68年來，聯合報攝影記者拍下的一張張新聞照片，如今都成為歷史的註腳。

參加前進榮家活動的殷正洋、曹雅雯、張文綺等藝人，演唱鄧麗君組曲、「喜氣洋洋」、「往事只能回味」、「感恩的心」、「家後」等，多位榮民或眷屬，也都主動合唱。最後由殷正洋邀請全場榮民、眷屬、工作人員，齊聲合唱「中華民國頌」。岳父也是軍人的殷正洋特別強調，如果沒有國軍前輩們當年為國付出血汗與生命，中華民國怎能存在至今，社會大眾又怎能享有安定的生活？因此為榮民獻唱中華民國頌，意義格外深刻。