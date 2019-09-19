【重磅快評】台索斷交，吐瓦魯跟進？大家只能猜大風吹

2019-09-19 17:35 聯合報 主筆室



台索斷交的憤怒未平，吐瓦魯又吹來邦交陰霾？同處南太平洋的友邦吐瓦魯因總理換人，原本支持台灣的總理下台，新總理對台政策不明，但外媒猜測，吐瓦魯與台灣的邦交可能會受到影響。

聯合國大會開議，友邦對台灣參與聯合國的支持，已成年度邦誼大檢驗。今年已有13友邦聯合或個別致函聯合國秘書長，外交部還在為其餘2個友邦找理由，沒想到才聯名致函的吐瓦魯卻出現生變陰影。

外交部只說「目前台吐邦誼穩固」。吐國原總理索本嘉友台立場明確，新總理那塔諾也曾幾度訪台，且據稱與我駐館互動密切，但外媒仍不清楚其對台態度；比較麻煩的是，這次16位議員組成的國會，就有7位是新人。我外交部對相關狀況的掌握，也似乎有點吃力。

問題是，即使那塔諾同樣友台，穩住台吐邦誼，但外媒的猜測卻非純然無中生有；我們要擔心的是，台索斷交對我國在南太平洋與拉美區域的邦交，還會不會造成什麼衝擊？

索羅門決定外交轉向前的跨黨派小組報告，曾經說明，與中華民國維持關係的限制條件與未來困境，以及與中華人民共和國外交關係正常化後的利益：除與世界新興超級強權強化戰略夥伴關係外，中國以其聯合國安理會成員身分，也可對索羅門等開發中國家在氣候變遷、商業貿易與經濟開發等議題上，產生重大影響力。

索羅門跨黨派小組的報告，我外交部雖然極力駁斥其造假、謬誤、偏頗、嚴重扭曲事實，但看在其他「蠢蠢欲動」的友邦眼裡，會同聲斥其「謬誤偏頗」，或興「於我心有戚戚焉」之嘆？

相對的，蔡政府三年半斷交六國，除翻舊稿續嗆北京外，幾乎一籌莫展，只發展出把邦交委由美國護持的外包模式。但這次美國和澳洲賣力護盤，還是看管不住索羅門出走北京，台灣外交外包模式破功。