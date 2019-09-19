綠委加碼老農津貼 否認為選舉考量

2019-09-19 17:03 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



老農津貼依法將於明年元旦依物價指數（CPI）調整，綠委鐵了心要修法加碼！以陳明文為首的農業縣10名綠委於18日記者會表示，應修《老農津貼暫行條例》加碼至8000元以上。陳明文說，此舉純為老農「請命」，若被形容為選舉操作並不厚道。政院回應，調整老農津貼須經修法，不會馬上調高至8000元。

修法墊高計算基底

目前加入農保者約111萬人，其中請領老農津貼者約60萬人；老農津貼請領要件為參加農保15年、65歲以上，月領7256元，預訂明年依CPI調整後，可調至7550元。此次綠委提《老農津貼暫行條例》第4條修正草案，以墊高「基底」方式加碼，並由中央支出；粗估有59萬人受惠、年增約40億元支出。

「目前《老農津貼暫行條例》依據CPI調整老農津貼的算法有問題，」綠委蔡易餘表示，它忽略了「中央於民國97年成立的穩定物價小組」，而平抑物價主要就是在打壓農漁民產品的價格，在無形中剝奪老農、漁民。因此民進黨修法主張，將「農戶收入」納入「基底」考量，形成更為公平的計算模式。

「今年調至8000元以上，明年以後則推動農保，發展成可長可久的退休金制度。」綠委蘇治芬強調，老農津貼的立法精神是對農民的尊重、是為實現社會公益，「只有國民黨會認為是政府對農民的施捨。」綠委陳歐珀則強調，此案並不是現在才提出，而是從他當立委起就一直主張。

推動農保、年金並行

除了調高屬於社福性質的老農津貼，陳明文表示，因現況農民只能在農保（退休後領老農津貼）與國民年金等制度中擇一加入，並沒有完善的退休金制度，他們希望「讓農民也能加入國民年金保險」，例如農保達15年以上者，可再以儲蓄概念每月繳約900多元國民年金；讓退休農民後，可月領共13000多元。

綠委莊瑞雄表示，依《老農津貼暫行條例》，老農津貼每4年須依CPI做出調整，「今年正好是第4年，該檢討了。」他強調，「老農津貼是民進黨執政時所建立的制度」，照顧農民是民進黨一慣的政策。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka回應，不會有明年馬上就調高到8000元的狀況，但這並不代表行政院不重視農民，政院已有推動農民職災保險、農民退休制度。

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