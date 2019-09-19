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台灣至今未獲邀參加ICAO大會 我仍將組團前往

2019-09-19 16:30聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

第40屆國際民航組織（International Civil Aviation Organization，ICAO）大會將於24日在加拿大蒙特婁總部召開，交通部與外交部今下午開記者會表示，因受到政治因素干擾，「遺憾台灣至今還沒接受到邀請」，但我國仍組行動團，預計22日出發前往加拿大，透過雙邊會議、酒會形式發聲，爭取其他國家支持。今天記者會上，我國也再度向ICAO喊話，勿受到單一會員國操弄，唯有讓台灣及時參與ICAO，才能確保全球飛安沒有缺口與漏洞。

交通部次長王國材表示，近期交通部長林佳龍已在加拿大、美國、澳洲、泰國、韓國等21國家主流媒體投書，呼籲國際支持台灣參加ICAO，民航局局長林國顯也在8月致函ICAO理事會主席Olumuyiwa Benard Aliu博士，表達盼能受邀出席的意願，但很遺憾的，到現在都還沒收到出席邀請。

王國材表示，台灣位居東亞樞紐位置，全球有300多個飛航情報區，台北飛航情報區扮演著重要關鍵角色，2018年提供逾175萬航管架次服務，更是亞太地區第一個完成航管現代化系統建置與啟用的情報區，300多個飛航情報區，缺了台灣這一塊，飛安無法確實運作，ICAO排除我國參加，也違反了其無縫天空(Seamless Sky)的目標，呼籲ICAO從民航技術專業交流角度，正視我國參加大會的正當性。

王國材說，為了展現台灣的決心，民航局22日將組行動團前往蒙特婁，把握國際民航機關齊聚的機會，與各國代表團、重要非政府國際民航相關組織舉行雙邊會談。不過，外交部次長謝武樵說，基於國際互信，目前還不能透露會與哪些國家代表團或組織進行雙邊會談。

謝武樵指出，ICAO秘書長柳芳去年才連任，外交部評估整體局勢對我國並不樂觀，但無論如何都要有行動團，向國際傳達希望能正面貢獻的訊息，也呼籲ICAO理事會主席應排除政治力干擾，繼續尋求其他方式接納長期貢獻國際民航事務的台灣參與，「我們不會放棄，會繼續努力！」

謝也指出，七大工業國集團(G7)、美國國務院、美國在台協會、加拿大全球事務部都表達對台灣參與ICAO的支持，友邦、夥伴國家也都用不同方式挺台灣，呼籲ICAO聆聽跟正視這些聲音，不要任由單一會員國操弄，失去了中立性與專業性。

林國顯解釋，民航局每季都會檢視、檢討ICAO每個附約，評估是否要做為過內依據，但如果可以參與ICAO，面對面會談、溝通對話，對我國航空業者、民航局也相對有保障。

我國積極爭取參與國際民航組織（International Civil Aviat...
我國積極爭取參與國際民航組織（International Civil Aviation Organization，ICAO）大會。記者葉冠妤/攝影
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第40屆國際民航組織（International Civil Aviation ...
第40屆國際民航組織（International Civil Aviation Organization，ICAO）大會將於24日在加拿大蒙特婁總部召開，交通部與外交部今下午開記者會表示，因受到政治因素干擾，我國至今未受邀參加，但我國將組行動團前往。記者葉冠妤/攝影
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ICAO民航局加拿大

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