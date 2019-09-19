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影／綠委喊調高老農津貼+納國民年金 政院：明年不會調

2019-09-19 16:02聯合報 記者潘姣琪 ╱即時報導

民進黨農業縣市立委陳明文蘇治芬蘇震清等人今(19)日針對爭取調高老農津貼召開記者會，陳明文指出，現行老農津貼發放金額自101年1月1日調整為7千元，但這個金額是當初朝野喊價的結果，沒有科學的根據，再者根據《老年農民福利津貼暫行條例》第4條所規定，老農津貼每4年調整一次，由中央主管機關參照中央主計機關，所發布之最近一年消費者物價指數成長率CPI來當作調整依據，如果成長率為0或負值，則不予調整。

陳明文表示，台灣總體經濟成長率突破2%，農民平均所得僅2萬2000元，遠低於一般產業，因此民進黨團此次希望，用主計總處公布的從事農業所得來重新計算老農津貼基底，以2萬2千元來算，如果類推到勞保給付率1.55%，再乘以農保平均投保年資23年，7千元大概可以調高到7千8百多塊，若再乘以物價成長率(CPI)4.15%，因此109年新版的老農津貼可以調高到8千元以上，所增加的經費大概落在40億左右，綠委們喊話為了減輕地方負擔，希望由中央全額承擔。

另外也希望除了調高老農津貼，未來也要啟動國民年金修法，讓農民納入國保，讓農民可在加入農保15年以後，也同時加入國民年金，讓農民退休後能同時領老農津貼與國保老年年金，每月總共可以領1萬3千多元，不但可以鼓勵青年從事農業，也可以提升對老農的保障。

行政院發言人Kolas今天表示，政院依照現行法規發放老農津貼，明年不會將老農津貼加碼至新台幣8000元，但政府照顧農民的立場不會改變。

國民黨立委曾銘宗表示，民進黨把老農津貼算法加入勞保給付率，完全是錯誤的理論，民進黨算法有誤，還選在離總統大選不到120天提出來，明顯就是在騙2020選票。

民進黨立院黨團立委陳明文（前中）、陳歐珀（前左）與蘇治芬（前右）等人，上午共同舉...
民進黨立院黨團立委陳明文（前中）、陳歐珀（前左）與蘇治芬（前右）等人，上午共同舉行老農津貼與農民年金記者會。要向行政院爭取提高老農津貼，改採經濟成長率作為調整標準，並建立農民年金制度，期許在本會期完成修法。記者林澔一／攝影
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農民民進黨陳明文蘇治芬蘇震清

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