內政部：投資關係企業50萬僱身障者3人 優先補助

2019-09-19 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



為保障身心障礙者的工作機會，內政部於今於部務會報通過辦法，鼓勵內政部主管的事業機構，像是營造業、不動產仲介業、保全業、殯葬業等，可以成立關係企業來僱用身心障礙者，以達到身障法定額進用的義務，內政部也將優先給予獎勵或補助。

內政部表示，這次通過「內政部輔導及獎勵主管事業機構成立關係企業僱用身心障礙者辦法」，主要是希望鼓勵內政部主管的事業機構成立關係企業，只要投資成立關係企業金額達50萬元，且僱用身心障礙者人數合併計算達三人以上，在未來申請創新研發、人才培訓、引進技術等獎勵或補助時，內政部將列入優先考量給予獎勵或補助。

內政部指出，依據身心障礙者權益保障法規定，事業機構必須定額進用身心障礙者，但實務上，部分事業機構往往因其本身工作性質而無法聘足。為利事業機構能更彈性僱用，身障法也規定，事業機構若成立關係企業進用身障者的人數達20%以上，則可與事業機構合併計算定額進用人數，以符合法定定額進用的義務，並創造身心障礙者較高品質的工作機會。

內政部強調，希望透過本辦法鼓勵企業營造更友善身心障礙者的工作環境，一起關懷弱勢，善盡企業社會責任，促進社會照顧體系更加完善。本辦法將依法制作業程序，於近期發布施行。