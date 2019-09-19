「給左邊的鼓鼓掌」 蔡英文遇樂生陳情機智化解尷尬

總統蔡英文今下午到新北市新莊出席「不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮」，遇到樂生陳情民眾，國安人員馬上上前阻擋，她只愣了一下，面對抗議民眾說「給左邊的鼓鼓掌，給右邊的鼓鼓掌」，現場也配合響起掌聲，化解尷尬，蔡英文則硬切回原本的致詞內容。

蔡英文致詞到一半，樂生抗議者突然拉白布條跑進去會場大喊「蔡英文總統救救樂生」，硬生生打斷蔡英文致詞，站在一旁的隨扈立即阻止陳情者進場，也把布條壓下，並由警方將抗議人士帶離現場，前後約2分鐘。

支持樂生的林同學表示，樂生院民多次對目前衛福部所主導樂生園區計畫的黑箱程序和懸空陸橋入口意象以及今年四月強拆樂生舊大門事件表達反對意見。然而樂生療養院方卻持續以趕工為由，剝奪院民實質參與重建樂生的機會，不顧過去強拆樂生舊大門的錯誤、不打算恢復樂生大門原貌，甚至要直接強行施作院民強烈反對的懸空陸橋方案。

截至今日為止，樂生院方竟仍認為只須在網路上用一行字表明要召開說明會，跑完程序就好，置樂生院民意見於不顧。青年樂生聯盟在週三傍晚與樂生院民再次確認，仍然沒人通知他們這週五就要召開懸空陸橋入口意象說明會。

因此，我們希望蔡總統來樂生走訪了解狀況，樂生是台灣重要的人權議題，請蔡總統救救樂生，協助進行跨部會以及專家學者會議，讓樂生重建家園，讓樂生院民得到應有的尊重以及轉型正義。