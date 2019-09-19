親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
921地震20周年
齊柏林921叮嚀
政治
軍事
綜合
UDN20週年
防火英雄在我家

楊丞琳甜認領證 揭與李榮浩婚期密碼

工程師10年攢240萬 妻子4年內捐款2萬筆花光

影／郭台銘不選民眾黨小雞憂失母雞 柯：找個母鴨　

2019-09-19 14:17聯合報 記者楊凱竣╱即時報導

郭台銘決定不參選2020，民眾黨「小雞們」立委參選人頓時沒了母雞依靠，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲上午受訪被問及這個問題，柯回應說，「現在母雞跑掉了，要找個母鴨」。

此外，18日柯文哲母親何瑞英說自己到城隍廟擲筊問「柯文哲選總統好嗎？」而且擲筊擲出3個聖筊，還向媒體保證自己絕對沒唬爛。柯文哲表示，敬神不用求神問卜，敬鬼神而遠之是最好的人生態度。並開媽媽玩笑說，「她那麼愛選，我叫她出來選新竹市立委算了」！

台北市長柯文哲（左）上午在回應媒體提問，柯媽那麼愛選，讓她選新竹市立委選舉。記者...
台北市長柯文哲（左）上午在回應媒體提問，柯媽那麼愛選，讓她選新竹市立委選舉。記者陳正興／攝影
分享

2020選舉郭台銘民眾黨柯文哲

相關新聞

搭柯文哲角逐2020大選？黃國昌：不支持兩岸一家親

2019-09-19 13:38

外資：選舉變數大 郭台銘仍可能獲政黨提名

2019-09-19 13:34

鐵三角形同破局？郭董不當母雞、柯被打回原形、王慘遭邊緣化

2019-09-19 13:57

時力要求改兩岸方針 柯文哲：雙方皆堅持台灣主體性

2019-09-19 13:10

徐永明：時力不接受兩岸一家親 不容柯文哲各自表述

2019-09-19 13:05

柯文哲借牌民進黨改喝紅酒？林濁水：不配魚子醬才怪

2019-09-19 13:01

陳水扁稱選總統天年已過 呂秀蓮：我請示玉皇大帝

2019-09-19 12:44

郭台銘退場後，台灣大選的骨牌連鎖效應

2019-09-19 12:28

蔡英文論文、陳明文300萬 呂秀蓮：走到哪大家都問

2019-09-19 12:09

賴正鎰：早預測郭台銘不選 查稅是他開玩笑的話

2019-09-19 12:06

時力擬徵召選總統 黃國昌：沒有意願

2019-09-19 11:53

柯媽擲筊問城隍爺選總統 柯文哲：敬鬼神而遠之

2019-09-19 11:43

卓榮泰回嗆參選正當性 柯文哲：勿贏錢又要贏話

2019-09-19 11:28

郭台銘不選 柯文哲：母雞跑掉了再找母鴨吧

2019-09-19 11:16

牛津博士發表蔡英文論文讀後感 總統府：真的假不了

2019-09-19 11:16

聽到「柯昌配」 柯文哲：每天都有驚悚的消息

2019-09-19 11:12

蔡執政漏風無人聞問？李艷秋諷藍營：你們繼續鬥吧

2019-09-19 11:08

蔡英文連任4難題！黃暐瀚：論文政治效應超越真假論證

2019-09-19 10:57

郭台銘六會郝龍斌 消息人士：他說從來都不信吳敦義

2019-09-19 10:40

郭台銘為何急著退黨？教授：別叫他幫韓國瑜助選

2019-09-19 09:56

郭台銘退選心路歷程 兩個月五度轉折

2019-09-19 09:44

副手怎麼挑？省籍、性別、南北...反正就是要票多

2019-09-19 09:00

獨派批小英 謝志偉斥：比共產黨還共產黨 你們瘋了嗎？

2019-09-19 08:10

退黨後又被喚回家…除了郭台銘 還有當年這位聖人

2019-09-19 08:00

小小綠唾棄小綠 綠黨：時力應表態挺蔡英文

2019-09-19 01:14

點出關鍵三原因 時力黨代表：黃國昌不會選總統

2019-09-19 00:53

賴營提初選正當性 卓榮泰：符合黨機制

2019-09-19 00:30

透過三組好友聯繫…韓國瑜盼拜會 郭辦冷回應

2019-09-19 00:20

郭台銘下周感恩之旅 辦智庫育才

2019-09-19 00:17

郁慕明：韓粉不必擔心 我們是去打蔡英文的

2019-09-19 00:15

柯文哲：我媽代表知識分子的焦慮

2019-09-19 00:13

推總統參選人 郁慕明稱新黨「陽謀」助韓打蔡

2019-09-19 00:12

王金平：不會和民眾黨合作

2019-09-19 00:07

新聞眼／一夕變盤…藍綠洗牌 自清重於禦外

2019-09-19 00:04

「烏雲散掉」 國民黨全力留郭台銘

2019-09-18 23:57

呂秀蓮參選 劍指蔡英文「離民意太遠」

2019-09-18 23:53

幕僚齊上政論節目 郭台銘持續發揮影響力

2019-09-18 23:46

是否向親民黨要門票 柯文哲：彗星撞地球機率

2019-09-18 23:44

媽媽幫登記選總統？ 柯文哲：有一秒閃過要選念頭

2019-09-18 23:21
看更多

熱門文章

李豔秋：藍營韓、郭大戰 正義的最後防線卻綠化嚴重

2019-09-18 22:57

【完整提名名單】2020立委選舉 看國民黨、民進黨各選區對決戰將

2019-09-18 16:24

退黨後又被喚回家…除了郭台銘 還有當年這位聖人

2019-09-19 08:00

海巡署「放大絕」 裝備開箱搬出巡防艦呈現豪華視角

2019-09-18 15:34

國軍也趕潮流 狙擊兵開箱好威

2019-09-18 20:53

孫大千：謝長廷、陳菊、蘇貞昌的「保證」 哪個做到？

2019-09-19 08:17

牛津博士發表蔡英文論文讀後感 總統府：真的假不了

2019-09-19 11:16

呂秀蓮PK蔡英文！這網路投票印證阿扁分析「呂可讓蔡落選」

2019-09-18 16:39

整理20機砲彈藥爆炸 金門3國軍炸傷四肢

2019-09-18 20:06

郭台銘不選總統 老虎軍團：絕不投草包！

2019-09-18 14:48

31名大老聯合聲明惹怒郭台銘 柯文哲爆：15個曾勸進他

2019-09-18 22:17

蔡執政漏風無人聞問？李艷秋諷藍營：你們繼續鬥吧

2019-09-19 11:08

吐瓦魯親台總理下台 外媒關注對台邦交潛在影響

2019-09-19 10:45

韓國瑜保證不請長假？ 王淺秋回「你保證不離婚嗎？」惹議

2019-09-18 15:57

獨派批小英 謝志偉斥：比共產黨還共產黨 你們瘋了嗎？

2019-09-19 08:10

郁慕明：韓粉不必擔心 我們是去打蔡英文的

2019-09-19 00:15

郭台銘為何急著退黨？教授：別叫他幫韓國瑜助選

2019-09-19 09:56

柯稱頭腦清楚 阿扁今公布「身心障礙證明重新鑑定」

2019-09-18 22:15

921調查報導／45億結餘善款 災民用不到

2019-09-19 00:28

與台灣斷交 索羅門群島被我外交部官網「滅國」

2019-09-18 16:06

郭退選韓民調仍崩跌 林濁水：知識藍因恐懼團結出走

2019-09-19 09:18

向蔡宣戰！時力草擬總統提名辦法 優先考量徵召黃國昌

2019-09-18 20:53

郭台銘不選 柯文哲：母雞跑掉了再找母鴨吧

2019-09-19 11:16

郭台銘六會郝龍斌 消息人士：他說從來都不信吳敦義

2019-09-19 10:40

韓家軍林佳新入國民黨 戰蔡其昌

2019-09-19 00:32

韓國瑜200萬鋼鐵韓粉 柯文哲諷：韓粉出征寸草不生

2019-09-18 22:39

南太平洋5友邦這2國最穩 卻不是因為台灣

2019-09-18 17:49

賴品妤參選致詞後鞠躬 頭撞麥克風、髮成蟑螂鬚

2019-09-18 20:04

苦等郭大人息怒 胡幼偉：恐怕這才是韓民調下降主因

2019-09-18 17:46

老農津貼選前喊加碼！綠委施壓政院 藍批欺騙農民

2019-09-19 00:23

慶富出包海巡署也受害 第5艘巡防艇台船基隆廠動工

2019-09-18 16:44

柯文哲現身中選會 王世堅酸：政治不難，找回爸媽而已

2019-09-18 15:06

影／民進黨完成立委提名 太陽花女神大戰黃國昌徒弟

2019-09-18 19:08

影／韓國瑜拜廟遭嗆「落跑市長」 韓粉激喊「走開啦」

2019-09-18 16:33

選到底！呂秀蓮酸蔡比馬厲害「不一定有下個四年」

2019-09-18 16:22

點出關鍵三原因 時力黨代表：黃國昌不會選總統

2019-09-19 00:53

選總統拿親民黨門票？柯文哲：民進黨又開始緊張2個月

2019-09-18 22:50

確定了！民進黨竹縣一選區徵召周江杰 挑戰林為洲

2019-09-18 16:31

蔡英文連任4難題！黃暐瀚：論文政治效應超越真假論證

2019-09-19 10:57

影／別具意義 美亞太助卿首度出席台灣官方公開活動

2019-09-19 07:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top