陳水扁稱選總統天年已過 呂秀蓮：我請示玉皇大帝

2019-09-19 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮接受喜樂島聯盟推薦參選2020年總統，前總統陳水扁日前表示，他坦承以告呂秀蓮的「天年」過去了；呂秀蓮今早到松山奉天宮參拜時表示，「我等等請示玉皇大帝是否天命已過。我活得好好的。」呂稍晚參拜時，向玉皇大帝上「疏文」，隨後向媒體表示「好，我有沒有天命？」

呂秀蓮今早前往松山奉天宮，展開競選後的首次拜廟行程。呂秀蓮表示，「我保證的連署一定過關，不要小看人民的力量。」她說，如果她當選總統，會宣布台灣是「宗教王國」。宗教界有很多問題，一直以來沒有解決，她會秉持宗教王國的信念，傾聽宗教界意見並改善問題。

陳水扁在日前臉書表示，8月14日喜樂島聯盟黨實質領導人或叫「地下主席」郭倍宏董事長來家裡，說他是黨2020大選的總幹事兼操盤手，喜樂島會推出總統候選人，雖不會當選，但可以「拉下蔡英文」。

呂秀蓮表示，這是是喜樂島講的話，8月以前喜樂島還沒跟她接觸，不要把不同的人、事兜在她身上。

呂秀蓮說，陳水扁透露她前幾天拜訪他，事後傳出她參選的目的是為了拉下蔡英文，「這個是誤傳」，她相信陳水扁講這樣的話是「口誤」。