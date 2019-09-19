歐布萊恩任白宮國安顧問 外交部：持續強化夥伴關係

2019-09-19 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



美國總統川普宣布，將由現任國務院人質事務特使歐布萊恩（中）擔任白宮國家安全顧問。 路透 分享 facebook 美國總統川普宣布由現任國務院人質事務特使歐布萊恩（Robert OBrien）接替波頓，擔任白宮國家安全顧問。對此，外交部發言人歐江安指出，歐布萊恩曾於2016年5月訪問台灣，並於同年5月31日投書美「國家利益」（The National Interest）雙月刊，呼籲國際社會支持台灣的民主自由，立場十分友我。台美雙方長期保持密切順暢的溝通，也持續深化在政治、經濟及安全等各層面的合作。外交部期待在台美關係現有的友好穩固基礎上，繼續與美方共同努力強化雙方的實質夥伴關係。

另外，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於美東時間18日出席美國會聽證會作證，指出中國對台灣進行經濟脅迫、掠奪邦交、壓縮國際空間等作為已破壞兩岸現狀並表達嚴正關切，並稱美國依《台灣關係法》將持續支持臺灣維持足夠的自衛能力，確保台灣維持有效的嚇阻能力。且參院外委會主席芮胥（Jim Risch, R-ID）、外委會民主黨首席議員孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）、外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）、參議員克魯茲（Ted Cruz, R-TX）等多位參議員紛紛在聽證會中就臺索斷交案為我聲援，並要求美國行政部門採取具體行動協助台灣抵抗中國威脅。

歐江安表示，在我國外交面臨艱鉅挑戰時刻，感謝美國行政及立法部門齊聲為我國仗義聲援。我國政府將會繼續善盡負責任的國際成員角色，也會持續深化與理念相近國家的實質關係，不會因中國的壓力而退卻。

至於吐瓦魯新一屆國會議員日前選出新總理，原本友台的總理換人，外媒關注可能對吐瓦魯與台灣的邦交構成潛在影響，外交部表示，已掌握狀況，我國將密切注意後續的發展。目前台吐邦誼穩固，新總理與駐館保持密切互動，惟政府將繼續深化與吐國各界的友好情誼與雙邊合作，確保兩國友好關係。