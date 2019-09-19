中共代理人修法進度 李俊俋：民進黨不會拖延
立法院今天進行各委員會召集委員選舉，內政委員會民進黨籍召委李俊俋指出，本會期內政委員會除了要處理預算，還有中選會人事案待審查，對於時代力量黨團指控民進黨拖延中共代理人的修法，李俊俋予以駁斥。他解釋，中共代理人修法在民進黨內共識滿高，但還有些細節需要先在黨內凝聚共識，加上朝野立委都有權提案修法，目前除了時代力量和民進黨團版，也有其他立委醞釀提案，立法院是合議制，本就需要時間共同討論。
至於這會期是否有機會完成修法，李俊俋說「它排在我的清單中，但何時完成，不是現在能保證，還是要以總預算等法定事項為優先」。
召委選舉結果由民進黨拿下10席、國民黨5席、高金素梅以加入親民黨團運作的無黨籍立委身份，繼續擔任教育文化委員會召委。選舉結果分別為，內政委員會李俊俋（民）、林為洲（國）；外交及國防委員會王定宇（民）、趙天麟（民）；經濟委員會蘇震清（民）、陳超明（國）；財政委員會施義芳（民）、費鴻泰（國）；教育及文化委員會李麗芬（民）、高金素梅（無）；交通委員會葉宜津（民）、童惠珍（國）；司法及法制委員會段宜康（民）、周春米（民）；社會福利及衛生環境委員會邱泰源（民）、陳宜民（國）。
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