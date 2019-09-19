中共代理人修法進度 李俊俋：民進黨不會拖延

2019-09-19 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



立法院今天進行各委員會召集委員選舉，內政委員會民進黨籍召委李俊俋指出，本會期內政委員會除了要處理預算，還有中選會人事案待審查，對於時代力量黨團指控民進黨拖延中共代理人的修法，李俊俋予以駁斥。他解釋，中共代理人修法在民進黨內共識滿高，但還有些細節需要先在黨內凝聚共識，加上朝野立委都有權提案修法，目前除了時代力量和民進黨團版，也有其他立委醞釀提案，立法院是合議制，本就需要時間共同討論。

至於這會期是否有機會完成修法，李俊俋說「它排在我的清單中，但何時完成，不是現在能保證，還是要以總預算等法定事項為優先」。