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前副總統呂秀蓮 前往松山奉天宮參拜

2019-09-19 11:31聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

前副總統呂秀蓮上午在人民最大聯盟成員陪同下，前往松山奉天宮參拜，向神明稟告參考總統的決心。

前副總統呂秀蓮（中）上午在人民最大聯盟成員陪同下，前往松山奉天宮參拜，向玉皇大帝...
前副總統呂秀蓮（中）上午在人民最大聯盟成員陪同下，前往松山奉天宮參拜，向玉皇大帝稟告參考總統的決心。記者曾吉松／攝影
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前副總統呂秀蓮(中)上午在人民最大聯盟成員陪同前往松山奉天宮參拜，向玉皇大帝稟告...
前副總統呂秀蓮(中)上午在人民最大聯盟成員陪同前往松山奉天宮參拜，向玉皇大帝稟告參考總統的決心。記者曾吉松／攝影
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前副總統呂秀蓮（中）上午在人民最大聯盟成員陪同前往松山奉天宮參拜，向玉皇大帝稟告...
前副總統呂秀蓮（中）上午在人民最大聯盟成員陪同前往松山奉天宮參拜，向玉皇大帝稟告參考總統的決心。記者曾吉松／攝影
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呂秀蓮奉天宮

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