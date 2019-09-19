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影／柯文哲：柯媽那麼愛選，讓他選新竹立委算了

2019-09-19 11:22聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

台北市長柯文哲上午在副發言人黃瀞瑩陪同下，回應媒體提問，面對柯媽要他選總統一事，柯文哲表示，柯媽那麼愛選，讓她選新竹市立委算了，媒體甚至問到柯媽是否列不分區立委名單，柯文哲更是大笑回應。

台北市長柯文哲上午在回應媒體提問，沒有母雞帶小雞，找個母鴨來帶小雞好了。記者陳正...
台北市長柯文哲上午在回應媒體提問，沒有母雞帶小雞，找個母鴨來帶小雞好了。記者陳正興／攝影
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台北市長柯文哲（左）上午回應媒體提問時欲罷不能，副發言人黃瀞瑩（右）連忙拉著回市...
台北市長柯文哲（左）上午回應媒體提問時欲罷不能，副發言人黃瀞瑩（右）連忙拉著回市長室。記者陳正興／攝影
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台北市長柯文哲（圖）上午在回應媒體提問柯媽是否不分區名單，柯文哲大笑。記者陳正興...
台北市長柯文哲（圖）上午在回應媒體提問柯媽是否不分區名單，柯文哲大笑。記者陳正興／攝影
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台北市長柯文哲（左）上午在回應媒體提問，沒有母雞帶小雞，找個母鴨來帶小雞好了。記...
台北市長柯文哲（左）上午在回應媒體提問，沒有母雞帶小雞，找個母鴨來帶小雞好了。記者陳正興／攝影
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台北市長柯文哲（左）上午在副發言人黃瀞瑩（右）陪同下，回應媒體提問。記者陳正興／...
台北市長柯文哲（左）上午在副發言人黃瀞瑩（右）陪同下，回應媒體提問。記者陳正興／攝影
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台北市長柯文哲（左）上午在回應媒體提問，柯媽那麼愛選，讓她選新竹市立委選舉。記者...
台北市長柯文哲（左）上午在回應媒體提問，柯媽那麼愛選，讓她選新竹市立委選舉。記者陳正興／攝影
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柯文哲新竹黃瀞瑩

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