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郭台銘不選 柯文哲：母雞跑掉了再找母鴨吧

2019-09-19 11:16聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲（左）回應媒體提問，表示沒有母雞帶小雞，找個母鴨來帶小雞好了。 記...
台北市長柯文哲（左）回應媒體提問，表示沒有母雞帶小雞，找個母鴨來帶小雞好了。 記者陳正興／攝影
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鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布不參選2020總統，郭柯下一步受注目；台北市長柯文哲上午受訪，被媒體問到郭、柯不參選，民眾黨立委參選人害怕沒有母雞？柯文哲說，要找母鴨、帶小雞。媒體再問柯，小雞的焦慮是否要靠跟郭台銘結盟來解決？柯文哲說，本來是這樣，只是現在母雞跑掉了，要找個母鴨。

外傳郭台銘11月政黨提名，也不會參選，媒體問柯是不是一樣？或是會考慮政黨提名？ 柯文哲說，標準答案是明天的事明天再煩惱。媒體追問不排除？柯說，「我才不要理你們」。

對於不參選會讓下面民眾黨立委參選人害怕沒母雞？柯文哲也說，對，像台北市議員徐立信到底要不要選，好像就猶豫了，會再問他看看，鼓勵鼓勵。至於怎麼找母雞？柯文哲說，要找母鴨帶小雞

另外，民眾黨在假日將公布五個區的立委參選人，柯文哲說，會走程序，但有關黨的事情，不要再市政府發布，由黨的發言人來宣布。

媒體問柯，是否有跟郭董談好怎麼輔選民眾黨？柯說，他當時跟郭講說「你先休息一下」，做這麼重大的決策先休息兩天再來，等休息好了心情平靜，再來處理。至於會不會找郭站台？柯文哲說是可以，但再講吧，等郭休息夠了心情平靜再講。

郭台銘12日退出國民黨，曾發聲明嚴詞抨擊國民黨。台北市長柯文哲昨接受台視新聞《翻轉台灣2020》專訪時爆料，郭台銘憤而退黨，甚至覺得不想選，一個很重要的原因就是國民黨31位大老在報紙上刊登一個聯合的聲明，希望郭董能夠以大局為重，但那簽名的31個，至少15個以前跟他勸進過。

媒體今問柯，31個裡面有15個曾勸進郭？柯文哲解釋，這是一個大概數字，「裡面很多啦」，媒體追問有誰，有馬英九？柯文哲避答，反問媒體「是不是我朋友，那就不要問」，另外，郭台銘是否對這件事不太愉快？柯文哲說，每個人都有情緒。

2020選舉柯文哲郭台銘

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