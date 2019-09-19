農委會副主委訪華府：未碰觸敏感的美豬牛議題

2019-09-19 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



農委會副主委陳駿季18日在美國華府指出，台灣政府致力於透過現有的貿易暨投資架構協定（TIFA）機制解決雙邊貿易問題，也希望探索雙方談判雙邊貿易協定（BTA）的可能性。

陳駿季率「農產品貿易赴美友好訪問團」訪美，18日在美國國會舉行採購意向書簽署儀式，預計2020年至2021年向美採購價值37億美元的黃豆、玉米、小麥、肉品，今年首度籌組肉類分團，採購整體金額比以往高。

陳駿季會後受訪時，被問及此行是否與美方官員談論美豬牛問題，陳駿季說，沒有碰觸敏感議題，特別是美豬美牛的議題；這次買美國牛肉是本來就可進口的，台灣政策並沒有改變。

陳駿季此行拜會白宮官員，並會晤國務院經濟暨商務事務局副助卿米德偉（David Meale），與米德偉和亞太局官員就台美農業議題充分交換意見；陳駿季表示，沒有拜會美國貿易代表署（USTR）官員。

陳駿季在國會儀式致詞指出，農訪團任務是展現繼續向美採購優質農產品的承諾，更重要的是，反映台灣為美國的可靠貿易夥伴，台灣政府致力於透過現有的TIFA機制解決雙邊貿易問題，也熱切希望探索雙方談判BTA的可能性。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國在台協會（AIT）主席莫健、執行理事羅瑞智（John Norris）、聯邦參議員史考特（Rick Scott）、眾議員夏波（Steve Chabot）、薛曼（Brad Sherman），以及副總統潘斯的兄長、眾議員潘斯（Greg Pence）皆到場參與儀式。